Една обикновена снимка в социалните мрежи предизвиква буря от реакции и разкрива колко важно е себеусещането и добрата самооценка. Приемането на автентичността, без опит за бягство от нея. Разчупва фалшивите стандарти и сваля маските на „съвършенството“.

През юни 2025 г. адвокатката Наоми Пилула решава да публикува свое селфи в социалните мрежи. Това, което изглежда като напълно обикновена снимка, бързо привлича вниманието на хиляди потребители онлайн. Само за няколко дни публикацията събира над 500 000 коментара. Вместо одобрение, красиви думи и комплименти, Пилула се сблъсква с вълна от критики относно външния си вид. Сурови критики и вълна от негативизъм.

Но защо е по-лесно да мразим и не вредим ли така най-много на себе си?

Въпреки нападките и обидите относно външния си вид, уверената жена се изправя срещу тях. Избира да не бяга от своята идентичност, а да я приеме и да бъде щастлива.

Израснала с усещане, че е различна, но смела

Наоми е родена и израснала в Замбия, най-малката от седем деца. Културните стандарти там често свързват красотата с пищност, а тя е с доста по-слабо телосложение. Коментари като „трябва да ядеш повече“ са били част от ежедневието ѝ многократно. Когато се мести да учи в Австралия и по-късно в Нова Зеландия, попада в среди, където стандартите за красота отново не включват нейните черти. Особено често е критикувана за носа си - черта, която е наследила от баща си, но е избрала да не променя.

„Това е носът на баща ми. Той ме е създал такава. Никой няма право да ми казва, че не съм достатъчно красива“, споделя тя в интервю.

Коментарите, които отключват нещо по-дълбоко

След като някой ѝ пише, че има нужда от „ринопластика“, Наоми публикува видео, в което е видимо наранена. Малко по-късно го изтрива. Остава обаче с усещането, че е позволила на чуждо мнение да ѝ повлияе прекалено.

Тогава започва да търси опора в духовността и религията. Открива емоционална утеха в Библията и в божествена любов на Бог.

„Ако Бог ме е създал по този начин, как някой може да ми каже, че съм грешка?“, казва тя. А от тези думи, всеки може дълбоко да се замисли…

През омраза и отричане - до разбиране и популярност

Въпреки лавината от негативни коментари, снимката води до нещо по-голямо - Наоми бързо набира популярност. От 1000 последователи в Инстаграм, броят им скача до над 20 000. Сред тях има хора от цял свят, които ѝ благодарят, че е дала гласност на тема, за която мнозина мълчат.

„Не съм типично красива – и това е напълно наред. Обичам себе си такава, каквато съм. И в това има красота“, заявява тя.

Да притежаваш лицето си, без да се извиняваш за това

Историята на тази млада жена не е просто поредния разказ за омразата в интернет и отричането на различните. Това е история за израстване, приемане на себе си и вътрешна хармония. В свят, в който филтрите и алгоритмите диктуват какво е „приемливо“, нейният пример е напомняне, че човешката стойност не подлежи на коригиране и редакция. Защото сме тела с души, а не бездушевни създания.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK