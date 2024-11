Най-дългогодишният президент на Съединените щати – Джими Картър, е номиниран за 10-ти път за наградите „Грами“. Тази номинация го прави рекордьор.

Снимка: Getty Images

39-ият президент стана най-възрастният номиниран за „Грами“ за албума си Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration. Джими Картър спечели 10-ата си номинация на 100 години, сочи BBC.

Ако спечели, Картър ще постави още един рекорд – най-възрастен носител на „Грами“. Това би било и четвъртото му отличие, след като преди това печели през 2007, 2016 и 2019 г. в същата категория.

Номинираният албум на бившия президент, Картър разсъждава върху теми като любов, доброта и помирение и включва вдъхновяващи послания с музикални елементи, като изпълнение на песента Amazing Grace от ЛиАн Раймс.

НАГРАДИТЕ „ГРАМИ“ НА Джими Картър