Днес жените в ролята си на бизнес дами имат възможност да развият до голяма степен своя потенциал, но дали електронната търговия създава повече възможности на дамите в бизнеса е доста интересно като въпрос.

В ролята на онлайн потребители жените имат огромно влияния върху икономиката. Според проучване на Forbes около 70-80% от жените са двигател на онлайн пазаруването. Нещо повече, друго проучване показва, че компаниите, в които има по-силно изявено женско присъствие, са много по-успешни.

Всъщност електронната търговия е пълна с изключително успешни и талантливи жени, които са дори модел за подражание. Те знаят какво искат и как да го направят, знаят колко важно е изготвянето на бизнес план и маркетингова стратегия. Освен това те знаят и че изборът на хостинг и домейн са ключът към създаването на успешен онлайн магазин.

Но нека да се върнем на темата за възможностите на електроннта търговия и успехът на дамите в нея.

Бизнес дамите са перфектният модел за подражание в електронната търговия

Днес има много примери на жени, които от малки следват мечтите си и знаят, че невъзможни неща няма. Такъв е и примерът за жена на име Ребека Минкоф, която е съосновател на световна модна марка.

Тя започва на 18-годишна възраст да следва своята най-голяма мечта, а именно да се превърне в успешен моден дизайнер. Към днешна дата тя е реализирала над 100 милиона щатски долара от продажби, което доказва силата на женския ум, постоянството, работата и търпението.

Разбира се, Ребека Минкоф е само един пример за това колко успешни могат да бъдат жените и как са способни да завладеят не само електронната търговия, но и целия свят.

Как жените завладяват електронната търговия от комфорта на своя дом?

Още един пример за успешен онлайн бизнес, създаден от жени, е уебсайтът Not On The High Street. Основан през 2006 година от две фантастични дами, познати като Софи Корниш и Холи Тъкър.

Години по-късно след основаването на техния бизнес, онлайн магазинът им води до 150% ръст на продажбите на обща стойност около 100 милиона паунда, което е повече от страхотно.

Всъщност тези два примера, които ви посочихме горе, доказват, че жените играят важна роля при промяната на начина, по който пазаруваме. Те знаят как да се подготвят за стартирането на онлайн магазин, започвайки от разписването на стратегия и достигайки до избора на платформа, домейн и хостинг услуги.

По-интересен е фактът, че много жени от цял свят, които стартират свой онлайн магазин, го правят в свободното си време, докато работят за друга компания. А когато техният бизнес потръгне и започне да се развива, те обикнове напускат и го превръщат в основна работа, влагайки цялата си енергия и душа.

И така, да се върнем на основния въпрос, а именно...

Предоставя ли електронната търговия възможности на жените в бизнеса?

Накратко можем да кажем, че електронната търговия е изключително подходяща за бизнес дамите и тези, които искат да се превърнат в успешни предприемачи. Основната причина за това е, че им предоставя огромна гъвкавост, така че да съчетават своя личен живот с работата.

Електронната търговия като индустрия днес е много по-достъпна за всеки, като позволява на бизнес дамите да работят от офиса, дома или докато са в движение. А за една жена това е от съществено значение.

Още едно огромно предимство на електронната търговия е, че тя може да се окаже подходящ начин за артистичните дами, които искат да промотират своето творчество и същевременно да печелят от това.

А основната причина жените да бъдат толкова успешни в електронната търговия е, че те са изключително социални, познават добре навиците на пазаруващите хора и имат усет за това. Те имат широк поглед върху нещата и чувство за естетика, което не бива да се подценява.

Ако сте сред дамите, които искат да се превърнат в успешни предприемачи в онлайн търговията, то трябва да знаете, че:

добрата подготовка и детайлно проучване на пазара и на конкурентите е ключът към успеха;

необходимо е да обърнете специално внимание на домейна и хостинга, които избирате, както и на платформата, в която ще изградите вашия онлайн магазин;

изгответе точен, кратък и ясен бизнес план;

отделете време и за вашата маркетингова стратегия;

определете какъв ще бъде вашия бюджет за стартиране на онлайн магазина.

Е, готови ли сте да се потопите в света на бизнес дамите и да усетите предимствата, които ви предоставя?