Празничните събирания нямат край последните няколко седмици, но едно е сигурно - черешката на тортата е новогодишното парти, на което всички искаме да добавим щипка блясък във външния си вид.

Едно от най-важните условия за перфектен грим в празничната вечер е да може да се задържи безупречен до ранни зори. Ето защо, изпробвахме много продукти, за да се спрем на три, които ни гарантират дълготраен и свеж вид часове наред. Те не само подчертават натуралната красота, но и ще ни направят звездата на всяко новогодишно парти.

Представяме ви нашата селекция от арсенала на Maybelline New York, която да ви гарантира свеж тен през цялата вечер, неустоим поглед с пърхащи мигли и червило, което ще е с вас през цялата вечер.

Вижте, кои са трите стъпки, с които новогодишният ви грим ще бъде безупречен:



Maybelline New York Instant Eraser - Тайното ни оръжие за перфектен тен



Maybelline New York Instant Eraser не е просто коректор, това е магия във флакон. С мултифункционалната си формула, която осигурява до 12 часа дълготрайност и хидратация с едно единствено нанасяне, този коректор е нашето тайно оръжие за перфектен тен.

Кожата на лицето ни е хидратира, малките несъвършенства са прикрити, а благодарение на апликаторът с гъба лесно контурираме и коригираме тъмните гръгове под очите и зачервяванията около носа. Така си гарантираме свежа и сияйна кожа през цялата вечер.





Maybelline New York Super Stay Vinyl INK - Запечатано с целувка



Червилото за новогодишната вечер трябва да е наистина специално и да успее да издържи на всички наздравици, нали така?

На това предизвикателство със сигурност отговаря Maybelline New York Super Stay Vinyl INK. Течното червило с гланцов завършек и формула, устойчива на размазване, прави устните и усмивката ни неповторими. С огромният си спектър от цветове, можете да подберете точния цвят, който изразява вашата индивидуалност.

Формулата Color Lock не позволява размазване и осигурява незабавен блясък. Разклатете, преди да нанесете върху чисти и сухи устни, за да постигнете този желан и дълготраен цвят на устните.







Maybelline New York The Falsies Surreal Mascara - За мигли от друга реалност



Изживейте сюрреалистичен момент с Maybelline New York The Falsies Surreal Mascara, спиралата, която обещава 10 пъти по-голям обем и до 36% по-дълги мигли, този продукт пренася грима в нови висоти.

Магията ѝ се крие в технологията Hybrid Fiber, комбинация от влакна с различни размери, които гарантират до 3 мм по-дълги мигли. Удължената спираловидна четка извива миглите от корена до върха със сюрреалистично въздействие. Тази спирала за удължаване на мигли издържа до 24 часа, устойчива е на сплъстяване, размазване и лющене - перфектната формула за съблазнителен поглед в новогодишната нощ.





Нашите съвети за нанасяне на перфектния парти грим

За дълготраен грим в новогодишната нощ, нанесете Maybelline New York Instant Eraser преди фон дьо тена, за да коригирате и прикриете несъвършенствата по кожата. След това нанесете Maybelline New York Super Stay Vinyl INK за цветен акцент, и завършете с Maybelline New York The Falsies Surreal Mascara за извънредно дълги и обемни мигли. С тези три продукта от Maybelline New York, ще сте готови да заблестите на всяко парти и да посрещнете новата година като истинска звезда. Нека вашият грим бъде толкова изключителен, колкото и вие! Пожелаваме ви чудесни и весели празници.