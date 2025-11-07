На 7 ноември 2025 г. любовта и финансите ще бъдат под силно влияние на неочаквани промени. Подгответе за изненади във връзките и бюджета си.

Хороскопът на Алена за 7 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Рискувате да усложните отношенията с роднините си заради тяхното отношение към брачния ви или интимен партньор, което не одобрявате. От вас зависи да съхраните хармонията в интимните мигове и да не пропуснете сексуалните преживявания.

ТЕЛЕЦ

Предложение за нова работа може да преобърне изцяло в негативна насока личния ви живот, ако бракът ви е нестабилен или домакинската работа е само ваше задължение. Сексуалните ви отношения са проблемни заради проява на ревност от страна на партньора ви. Не допускайте нова криза в отношенията си.

БЛИЗНАЦИ

Вредите си с проявата на прекалена доверчивост. Личните ви отношения не са стабилни. Прекалили сте с отсъствието от дома си. Вечерта се изненадайте партньора си с романтична вечеря и не пропускайте сексуални удоволствия.

РАК

Блокирайте опитите на ваши приятелки, пристигнали от чужбина, където работят и живеят, да ви отнемат днес времето, което принадлежи на близките ви. Бъдете откровени, ако сте с тях и споделете с партньора си причината за закъснението си, вместо да създавате повод за ревност и да се лишите от сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Посетете със семейството си ваш болен приятел или роднина, който има нужда от внимание, за да се възстанови по-бързо и не бързайте да тръгвате. Вечерта бъдете с любимите си хора и се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия.

ДЕВА

Личните ви отношения са стабилни, но не оставайте следобед на работното място, за да не ядосате близките си. След като се приберете, почистете дома си, а след това отидете на ресторант или вечеряйте с добро настроение в къщи и не пропускайте интимните мигове.

ВЕЗНИ

Съветите на вашите близки ще ви помогнат да се справите с притесненията си. Създайте хармония и в личните си отношения. Не се надявайте на интимни мигове и секс, ако сте обидили неволно партньора си и не сте се извинили.

СКОРПИОН

Следобед не са изключени разправии на близките ви с ваши съседи, с които не общувате. Не се впечатлявайте, а успокойте семейството си. Съхранете стабилните си отношение и след вечеря се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Съпругът ви е на мнение, че му изневерявате. Докажете му, че сте верни в любовта и брака. Несемейните да не се отдават на секс с непознат или нов партньор.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Време е да постигнете яснота за бъдещите си лични отношения. Тези от вас, които не са щастливи в брака може да се разведат. Ако обмисляте раздяла няма причина да се отдавате на сексуални удоволствия, защото заради лош късмет, една бременност може да ви попречат на намеренията.

ВОДОЛЕЙ

Осъзнали сте, че е добре да промените нещо личния си живот, за да съхраните брака си. Точно какво сякаш все още не ви е ясно. Започнете от външния си вид и впечатлете партньора си. Сексуалните удоволствия не са гаранция за хармония в отношенията ви.

РИБИ

Отнасяте се към близките си с любов и радост и знаете, че няма от какво да се притеснявате. Хармонията в сексуалния ви живот е причината да сте щастливи и доволни.

