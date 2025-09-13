Хороскоп 13 септември: Вашият ден накратко

На 13 септември е родена Цветана Пиронкова. Тя е най-успешната българска тенисистка, известна с достигането си до полуфинал на „Уимбълдън“ през 2010 г. и четвъртфинал на US Open през 2020 г.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Цветана Пиронкова. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот, а също и тези, свързани с външният вид, ако сте се изоставили заради непрекъснатата си заетост. Не отказвайте поканата да посетите ваш приятел, който празнува рожден ден. Бъдете ослепителни.

ТЕЛЕЦ

Бъдете внимателни с хората, които обичате и на които държите, особено към близките си и по-възрастните си роднини. Не ги наранявайте без причина. Не е изключено да постигнете хармония в личните отношения, ако все още не сте семейни и да се отдадете на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Изпратете букет и бутилка вино на ваш приятел, който празнува годишнина от брака си. Вашите партньори очакват приятни мигове. Пригответе им вкусна вечеря и подредете романтична маса за двама, а те ще бъдат щастливи, ако не пропуснете и сексуалните мигове.

РАК

Не е изключено да разрешите важни семейни и лични проблеми, но условието за успех е да запазите спокойствие. Сексуалните ви отношения все още са проблемни и не сте активни, но е време да промените това положение, за да не подтикнете половинката си към изневяра.

ЛЪВ

Проблемите ви в късния следобед са свързани със семейството, но и неприятните разговори носят полза и стабилизират отношенията ви, въпреки вашата упоритост и нежелание да се съгласите с тях. Не се гответе за сексуални изживявания, ако сте уморени, а по-добре се отдайте на почивка и сън.

ДЕВА

Общуването с околните, дори и с най-близките ви е затруднено, заради желанието ви да спорите и да налагате мнението си чисто по женски, въпреки че не сте прави. От вас зависи дали ще изживеете романтични мигове и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не давайте информация за личния си живот, за да не се възползват от нея ваши неприятели от нея и да не навредят на отношенията ви. Сексуалният ви живот е причина да не сте във форма. Нередовният секс пък е причина да се комплексирате и да си мислите, че не сте достатъчно женствени.

СКОРПИОН

Вечерта отидете на гости на ваши приятели. След като се приберете се отдайте на чувствата си и на интимни мигове с любимия си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, които са желани от двама ви. Причина да ги избегнете е само ако сте прекалили с алкохола или не сте във форма.

СТРЕЛЕЦ

Оправете възникналите недоразумения в семейството. Близките ви са разочаровани от вашето отсъствие от дома и безпричинно агресивно поведение вечерта. Назрява поредната разправия, заради съмнения във ваши прегрешения, които ще принудят брачния ви партньор да се откаже от интимните мигове и секса.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не допускайте проблеми в семейството си, още повече, че за тях не съществува причина. Отношенията ви са идеални и не си струва заради служебни разправии да съсипвате и хармонията в дома си. От вас зависи да се въоръжите с оптимизъм и вечерта да се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Личните ви отношения са проблемни и не са изключени скандали, които днес вечерта ще ескалират в решението на брачния или интимния ви партньор за раздяла. Изяснете недоразуменията, ако искате да съхраните връзката и брака си. Ако не успеете да се изясните не се надявайте на сексуални удоволствия.

РИБИ

Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и сте пропуснали вечерята. Не мислете, че след като сте дали обещание да сте точни ще ви простят лесно закъснението, особено ако съпругът ви е приготвил вечерята, за да ви изненада.