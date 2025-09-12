Хороскоп 12 септември: Най-важното за този ден според зодията ви

12 септември 2025 г. ще е ден за подредба и ясни решения – чудесно време да планирате и да свършите важните си задачи. В общуването може да има малко напрежение, затова бъдете търпеливи и не приемайте всичко лично.

Хороскопът на Алена за 12 септември.

ОВЕН

Разчитайте на интуицията си в личния живот, за да живеете в хармония с брачния си партньор. Вие сте дистанцираните и не желаете да промените поведението си. Сексуалните удоволствия са желани от вас, но се инатите и не поднасяте извиненията си.

ТЕЛЕЦ

Не позволявайте странични фактори да усложнят отношенията с близките ви, скъпи дами, заради склонността ви бързо да се обиждате и да потъвате в мълчание. Сексуалните ви отношения зависят от вашето настроение, но е най-добре да не ги пропускате.

БЛИЗНАЦИ

Близките ви са очаровани от вашето внимание, партньорът ви дарява романтични мигове. Интимният ви живот е зареден с активен секс. Ограничете контактите си, отменете срещите си и поканите за гостуване, за да си почивате.

РАК

Не си мислете, че проблемите в семейството ви, свързани с ваши постъпки, които са наранили близките ви, ще отминат без следа. Вашето отношение към любимия ви е причина за невероятните сексуални изживявания или пък за тяхната липса.

ЛЪВ

С любимите си хора бъдете въздържани в изразяване на емоциите, мили жени, дори и ако са ви ядосали така, че сте си поплакали на воля. Не изневерявайте! Ще си спестите скандал и отказът им от сексуални удоволствия.

ДЕВА

Предпазвайте се от проблеми в семейството и не давайте големи суми за ненужни покупки или за задоволяване на женските ви капризи. Вечерта се постарайте да изгладите острите ръбчета и се отдайте на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Следобед сте в състояние да избегнете на разправиите с близките си, като премълчавате, ако сте виновни и ви критикуват. Вечерта бягате от интимни мигове, заради обидата, която ви е трудно да преглътнете, но е по-добре да сте компромисни и да не лишите от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Вечерта си останете у дома и си почивайте след напрегнатия ден в компанията на семейството и на любимия си. Подгответе романтична вечеря. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с добро настроение.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете готови на компромиси при обсъждането на семейни проблеми, за да избегнете разправията с вашите родители, които и без това не одобряват брака ви, а днес за пореден път правят опити да го съсипят. Вечерта си легнете рано и пропуснете сексуалните удоволствия.

КОЗИРОГ

В личните отношения сте задължени да сте умерени и отговорни към вашите близки, към съпруга и децата си, а ако не сте семейни - към любимия си. Овладейте емоцията и избегнете скандал, който може да ви лиши от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

През деня разправията с вашите близките е породена от различие в мненията ви, но сте в състояние да я избегнете, като подходите с женска хитрост и добронамереност. Настроението ви не е добро и вечерта може да се лишите от сексуалните удоволствия.

РИБИ

Не сте готови на компромис в отношенията с брачната си половинка. Назрява решението за развод, ако неразбирателството продължи и днес. Не допускайте сексуалните удоволствия да ви омаят, защото сдобряването е моментно и след това ще страдате още повече.