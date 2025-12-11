На 11 декември 2025 звездите разкриват силна интуитивна вълна. Усещанията ви ще са необичайно точни и могат да ви подведат към решение, което променя играта във ваша полза.

Хороскопът на Алена за 11 декември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Близките ви са изненадани от рязката промяна на настроението ви и се мъчат да ви успокоят. Споделете с тях притесненията си. Вечерта изобщо не сте настроени за сексуални наслади, но е във ваша полза поне да се отдадете на интимни разговори и почивка.

ТЕЛЕЦ

Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря. Озлоблението им ще бъде повод за интриги за вашата непочтеност. Докажете на интимния си партньор, че истината е друга, за да избегнете раздялата.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни, ако не сте семейни и нямате любим човек до себе си. Не пропускайте интимните мигове и сексуалните удоволствия.

РАК

Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна, а и вие сте ги предизвикали и много добре знаете защо се случва това. Не е изключено да се разминете със сексуалните удоволствия.

ЛЪВ

Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки. Привидно са сериозни, но изобщо не бива да ви притесняват. Очаквайте гост от чужбина. С намесата си в роднински спор ще заслужите по-голямата привързаност на своя партньор. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Не се колебайте да предложите пътуване на любимите си хора, за което вие ще сте инициатори, скъпи дами и ще ги зарадвате. Вечерта посетете ваше любимо заведение, а след това се отдайте на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Семейните жени да не се лишават от вниманието на близките си и да споделят проблемите си с тях. Сексът може да ви разтовари от напрежението през деня и да заличи разочарованията, които сте изживели.

СКОРПИОН

В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите пред вашата половинка хвалбите колко сте ухажвани и желани. Вашето поведение се проектира и върху сексуалните желания на интимния ви партньор.

СТРЕЛЕЦ

Пътуване до близък ресторант сред природата с близките ви и с приятели е начин да се освободите от напрежението, скъпи дами. Вечерта се отдайте изцяло на чувствата си и на интимни мигове, стига да не ви досаждат гости.

КОЗИРОГ

Приключете отношенията си с роднини, които правят опити да навредят на личните ви отношения. Вечерта не е изключена разправия у дома заради нежеланието ви да пазарувате следобед. Изгладете недоразуменията и не се лишавайте от сексуалните мигове, които ви принадлежат въпреки завистта на околните.

ВОДОЛЕЙ

Ако целият ви ден е зает с работа, което не е изключено и днес, вечерта си създайте приятни емоции, поканете си гости или отидете при приятели. Сексуалните удоволствия са естествения завършек на вечерта.

РИБИ

Няма как да избегнете проблемите в семейството си, след като загърбвате задълженията си. Бъдете сговорчиви, ако ви молят да свършите някаква работа у дома. Вечерта не пропускайте сексуалните удоволствия.

