Ако твърдо сме решили да свалим излишните килограми, задължително трябва да име добър и разумен план, чрез който да направим това. И да се спрем на най-добрата диета, която ще ни гарантира не само отслабване, но здравословен начин, чрез който ще постигнем това.

Но факт е, че съществуват редица диети и хранителни режими. Ето защо една от задачите на специалистите по хранене е да изследват, откроят разликите и да определят най-добрите сред тях. Това се опитва да прави ежегодно и изданието "Най-добрите диети" на U.S. News & World Report, което за настоящата 2025 г. категорично определя диетата "Джени Крейг" за най-добра в категорията "бързо отслабване".

Тя е избрана измежду 38 различни хранителни режима, съобразени с разнообразните нужди и цели на хората. При избора ѝ се взимат предвид фактори като общо здравословно състояние и начин на живот.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Снимка: iStock

Какво представлява "Джени Крейг"?

Диетата носи името на своята създателка - австралийката Джени Крейг, която през 1984 г. я замисля като хранителен режим за хора, страдащи от диабет. Само за година диетата придобива изключителна популярност заради ползите и ефективността си.

Това е структуриран режим на хранене, основаващ се на точно определен брой, правилно разпределени калории. Целта е да поддържат здравословни хранителни навици - обикновено в три хранения и една малка закуска. Приемът е в порядъка на 1200 до 2300 ккал дневно, като от тях 50-60% са въглехидрати, 20-25% белтъчини и 20% мазнини.

Включените в режима менюта са съобразени спрямо целите, теглото на отслабващите и тяхната височина. А идеята е да се стигне постепенно до намаляване на килограмите - не повече от един до два седмично, уточняват от Eat This, Not That.

Снимка: iStock

Най-хубавото в тази диета е, че няма забранени храни. Могат да се приемат и пресни плодове и зеленчуци, и нискомаслени млечни продукти - но всичко в умереното количество. Изключение правят бедните на нишесте зеленчуци като чушки, спанак, бяло зеле.

Основният плюс на диетата е че не само помога на човек да намали телесното си тегло, но и да запази ефекта в бъдеще. Разбира се, от значение е и физическата активност и добрият двигателен режим.

Освен да намалява килограми, диетата на Джени Крейг е насочена и към това да образова хората. За да бъдат наясно кои храни са богати на мазнини и е по-добре да се ядат в умерени количества и кои могат да се консумират свободно почти по всяко време.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK