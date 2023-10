Един жадуващ да стане баща мъж смятал, че мечтите му никога няма да се сбъднат, но години по-късно историята му звучи като приказка.

Самотният гей Джери Уиндъл постоянно бил убеждаван от хората, че никога няма да стане баща. Самият той бил загубил надежда, но един ден доказва, че родителската любов може да прави чудеса и стои отвъд всички социални предразсъдъци и стереотипи. Той успява да отгледа олимпийски шампион, който в началото бил просто болно и недохранено сираче.

Откакто се помни, Джери иска да отгледа дете. Докато се борел за осиновяване в САЩ, забелязва статия в списание, която описвала тежкия живот на сираците в Камбоджа. Той се свързал с камбоджанските официални лица и скоро получил новини, които променили живота му.

През юни 2000 г. Джери пътува за камбоджанската столица Пном Пен, където бъдещият му син Джордан живее в сиропиталище, след като родителите му умират. Малкото дете страда от недохранване, краста и тежки инфекции. Джери го прибира у дома във Флорида, като официално става негов баща.

Заживявайки в САЩ, баща и син се сблъскват с множество препятствия, повечето от които здравословни – детето е слабо и изтощено от недохранване, а в началото общува с Джери чрез езика на знаците, докато научи английски.

Към онзи момент Джордан бил на 2 годинки, а тежал едва 7 килограма – тегло, което бебетата обикновено достигат на 6-7 месечна възраст. Баща му не знаел дали той ще оживее, но бил готов да направи всичко, което е по силите му.

Джордан не само оздравява, но и започва своя път към олимпийските мечти, когато е на 7 години. Той успява да привлече вниманието на известен треньор по скокове във вода и влиза в специална програма. Тогава започва да постига и първите си успехи в спорта.

След години на усилени тренировки Джордан Писи Уиндъл се превръща в първият спортист по скокове във вода от камбоджански произход, който се състезава на Олимпийски игри.

Уиндъл се състезава в колежанския отбор на Тексас Лонгхорнс. Той става шампион на NCAA за 2019 г. в няколко дисциплини. Става и седемкратен национален шампион на САЩ в старша възраст и шесткратен национален шампион на САЩ за младежи. Зад гърба си има рекорди в различни дисциплини в спорта. През 2012 г. Уиндъл е най-младият човек, класирал се някога за олимпийските изпитания по скокове във вода в САЩ.

Уиндъл е член на олимпийския отбор на САЩ за 2021 г., който представя Съединените щати на Летните олимпийски игри в Токио.

Като дете на Джордан му се подигравали заради произхода и заради това, че осиновителят му е гей. През 2011 г. баща и син разказват историята си в детска книжка, озаглавена „An Orphan No More: The True Story of a Boy“. В нея се разказва за един петел, на когото другите животни казали, че не може да бъде баща, ако няма кокошка. Един ден той се натъква на яйце, което никой не иска. Това, което се излюпва, е пате, но въпреки различния си външен вид, двете животни доказват, че "където има любов, има и семейство".

Джордан винаги е бил благодарен на баща си за всичко, което е направил за него. В интервюта и тв участия той никога не пропуска да го спомене и как всичко, което е постигнал, дължи на Джери - мъжът, който никога не се примирил, че няма да има деца.

