Мария Бакалова поздрави майка си Румяна по случай рождения й ден.

„Happy birthday to my favorite person and the most incredible mom in the entire world! Мамо, ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН. Обичам те безкрайно! Бъди ми здрава! От всичко най-благодарна съм, че ти си моята майка. Нямам търпение да празнуваме!“ – написа 26-годишната актриса във Фейсбук, а на една от публикуваните семейни снимки я виждаме като дете.

Родената в Бургас Мария Бакалова стана първата българка, номинирана за престижните награди „Оскар“, БАФТА и „Златен глобус“. Участието й във филма „Борат 2“ й донесе световна известност и признание.

В началото на август Бакалова оглави комисията за избор на български претендент за „Оскар“. И тази година изборът не мина без напрежение. Виктор Божинов изтегли филма си „Бягство“, а мотивите му можете да прочетете тук:

Впоследствие комисията избра „Майка” на Зорница София да бъде българското предложение за „Оскар”.

