На 22 януари отдаваме почит към свети апостол Тимотей и на преподобномъченика Анастасий Персиец.

Свети Тимотей бил син на майка еврейка и баща езичник от град Листра в област Ликаония, Южна Мала Азия. Когато свети апостол Павел проповядвал в този град, успял да спечели за християнската вяра цялото семейство, а младият Тимотей тръгнал с апостола като негов помощник. Оттогава постоянно го придружавал в проповедническите му пътувания в Мала Азия, Гърция, Йерусалим, Рим. Апостол Павел му възлагал важни поръчения, а през последните години от живота си го поставил за епископ на църквата в Ефес.

Нарича се апостол, защото разпространявал вярата в Христос като другите апостоли, макар сам той да не бил пряк ученик на Спасителя. Свети Тимотей бил умъртвен на 22 януари 97 г. от езическа тълпа, защото излязъл пред шествие на идолопоклонници и ги изобличил за безсрамните им действия по време на Артемидините тържества.

Апостол Павел написал до Тимотей две послания, в които му дава съвети за неговата епископска дейност. Те са включени в списъка на книгите на Новия Завет в Библията.

Снимка: iStock

Преподобномъченик Анастасий се родил в Персия и живял през VI-VII век. Казвал се Магундат и служил в конницата на цар Хорзой ІІ. При военните походи в Мала Азия, Египет и Палестина той се запознал с християнството. А когато му се удала възможност, напуснал войската и отишъл в Йерусалим. Там се обучил в истините на християнската вяра и приел кръщение.

После постъпил в манастир край свещения град и се подвизавал с името Анастасий. А понеже тогава персите владеели Палестина, Анастасий често влизал в спор с тях и ги убеждавал да се откажат от езическата си вяра. Затова бил заловен, затворен в тъмница и измъчван дълго време. Накрая го осъдили на смърт и така умрял за вярата си в Иисус Христос заедно със 70 свои сподвижници. Това се случило в 628 г.

Имен ден празнуват всички, които носят името Тимофей.

