След 2 десетилетия брак Адам Сандлър и съпругата му Джаки Сандлър все още споделят топли чувства, привързаност и любов един към друг.

Актьорът от „Сватбеният певец“ отбеляза 20-ата годишнина от сватбата с мили думи към жена си, с която се запознават на снимачната площадка преди 24 години.

„Честита 20-а годишнина, скъпа моя Джаки! Твоето "Да" беше най-хубавият подарък в живота ми. Сърцето ми е твое от първата секунда, в която те видях, и с всеки изминал ден все повече обичам и ценя преданата ти душа. Ние. Децата. Нека продължаваме да вървим напред и напред, скъпа. Имам много любов, която да ти дам. Винаги.“

56-годишната холивудска звезда сподели мил кадър от сватбения ден на двойката в Инстаграм.

Бракът на Адам и 48-годишната Джаки, която е бивш модел, изгледа непоклатим 20 години, след като двамата си казват „Да“ през юни 2003 година в Малибу. На сватбата им присъстват много известни гости, сред които и добрата приятелка и колежка на Сандлър – Дженифър Анистън, както и Джак Никълсън и Роб Шнайдер. Двойката има 2 дъщери – Сейди на 17 и Съни на 14 години.

Любовната им история започва няколко години преди това. През 1999 г. двамата се срещат по време на снимките на филма „Big Daddy”. Сандлър бил звездата във филма, докато бъдещата му съпруга играела сервитьорка.

Оттогава Джаки Сандлър участва в няколко филма заедно със съпруга си, включително "Just Go With It", "Murder Mystery" и "50 First Dates".

Снимка: Getty Images

Предстои двамата да се завърне на големия екран заедно с дъщерите си, за да участват във филма на Netflix "You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah!"

Филмът ще бъде пуснат в стрийминг платформата по-късно тази година.

Вижте във видеото каква е тайната на тази двойка, която е заедно от 60 години: