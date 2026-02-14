На 17 февруари и 1 март сцената на Theatro „Отсам канала“ ще посрещне премиерните представления на „Всички замесени“ – испанска пиеса, с участието на български актьори, една от които е популярната Силвия Петкова.

„Всички замесени“ с участието на Силвия Петкова, Майа Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев започва като курс по правене на хляб, но бързо се оказва нещо много повече. Хлябът не е случаен избор – той се превръща в централна метафора на спектакъла. Замесването на брашно, вода и мая отразява вътрешните процеси на героите: страховете, контрола, желанието за промяна, нуждата от смелост. Както тестото изисква търпение, грижа и точна мярка, така и личните ни трансформации минават през съмнение, напрежение и освобождаване.

"Важно е хората да знаят, че не са сами в трудностите си!" - категорична е актрисата Силвия Петкова

Посланието е универсалн - никой не е сам в трудностите си. Театърът отново се обръща към общочовешките теми за страха, вината, надеждата и вътрешното прераждане – този път през аромата на прясно изпечен хляб. „Хлябът всъщност сме ние! Каквото замесим в хляба, това ще се роди наново в нас.“ – така Силвия Петкова обяснява идеята на спектакъла.

Един ден със Силвия Петкова - гледайте тук:

Премиерните дати не са случайни – 17 февруари идва непосредствено след Свети Валентин. В контекста на празника на любовта „Всички замесени“ предлага по-дълбок поглед към връзките – не само романтичните, но и онези, които имаме със самите себе си. След софийските представления се планира и турне в страната. Успоредно с работата по спектакъла, актьорите продължават и с други свои проекти, включително сценични изяви в различни формати.

Целият разговор гледайте във видеото най-отгоре.

