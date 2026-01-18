Има хора, които влизат в стаята и сякаш носят със себе си слънцето. Актрисата Мая Бежанска е точно от тях. Дори в сивото ежедневие тя намира начин да гледа на живота с широко отворени очи и онази заразителна усмивка, която е нейна запазена марка.

В предаването „Тази събота и неделя“ по bTV тя признава, че ако види някой нацупен около себе си, веднага намира начин да го разсмее. Ето какво още разказва актрисата.

Усмивката като избор

За Мая смехът не е просто реакция на нещо забавно, а житейска позиция. Тя споделя, че често се усмихва „на инат“ – дори когато нещата не вървят по план.

„Аз съм човек, който винаги гледа на живота с усмивка“, казва тя, подчертавайки, че това е нейният начин да съхрани енергията си и да преминава през трудностите с лекота.

Силата на приятелите

Едно от най-силните признания на актрисата е свързано с хората, които я заобикалят. Мая е категорична, че успехът ѝ не е самотно постижение.

„Аз съм човек, който е стигнал дотук с изключителната подкрепа от приятели“, споделя тя с благодарност. За нея приятелството е тихият пристан, който ти дава сили да не губиш мечтата си, дори когато реалността изглежда сурова.

Детето, което отказва да порасне

Въпреки житейския опит, Мая Бежанска успява да съхрани едно много ценно качество – любопитството и чистотата на детето. Тя вярва, че е важно да не губим способността си да се удивляваме. Именно това „детско“ начало ѝ помага да запази баланса в личния си свят и да не се влияе от чуждото его или суетата на професията.

Какво още споделя актрисата вижте във видеото тук:

