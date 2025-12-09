В последните години все повече хора обръщат внимание на състава на продуктите, които използват ежедневно. Макар конвенционалната козметика да отговаря на изискванията за безопасност в ЕС и да не съдържа вещества, които пряко биха застрашили здравето ви, това не означава, че всички съставки в нея са безвредни в дългосрочен план.

Много от тези вещества могат да раздразнят кожата, да нарушат нейните естествени процеси или да натежат върху околната среда. А когато се използват в комбинация – както реално присъстват във всеки готов продукт – ефектът им е значително по-труден за преценка.

За да се ориентирате по-лесно в света на конвенционалната козметика, събрахме най-често срещаните групи съставки, които е добре да избягвате или поне да наблюдавате с внимание.

Минерални масла и петролни деривати

Минералните масла, парафинът и други петролни производни са сред най-често срещаните съставки в конвенционалната козметика. Предпочитат се от индустрията, защото са евтини, стабилни, дълготрайни и позволяват създаването на леки текстури, които не се развалят бързо.

Защо са проблематични за кожата?

Образуват оклузивен филм върху кожата. Този слой задържа влагата и временно изглажда фини линии. Намалява нормалното изпарение на вода и създава илюзия за дълбока хидратация.

Този слой задържа влагата и временно изглажда фини линии. Намалява нормалното изпарение на вода и създава илюзия за дълбока хидратация. Пречат на естествените регулаторни сигнали на кожата. Кожата спира да отчита загубата на вода. Производството на естествени овлажняващи фактори (NMF) се забавя или потиска.

Кожата спира да отчита загубата на вода. Производството на естествени овлажняващи фактори (NMF) се забавя или потиска. Създават „привикване“ към продукта . Кожата започва да разчита на външния филм, вместо да произвежда свои липиди и овлажнители. При прекратяване на употребата често се появяват сухота, стягане, лющене или зачервяване.

. Кожата започва да разчита на външния филм, вместо да произвежда свои липиди и овлажнители. При прекратяване на употребата често се появяват сухота, стягане, лющене или зачервяване. Не подхранват и не се интегрират в бариерния слой. За разлика от натуралните мазнини, те не се използват от кожата в регенеративните процеси. Не подпомагат възстановяването и не поддържат структурата на бариерата.

За разлика от натуралните мазнини, те не се използват от кожата в регенеративните процеси. Не подпомагат възстановяването и не поддържат структурата на бариерата. Осигуряват само краткотрайно, визуално подобрение. Усещането за гладкост е повърхностно и без реален дългосрочен ефект. Дългата употреба може да доведе до изтъняване на естествените защитни механизми.

Усещането за гладкост е повърхностно и без реален дългосрочен ефект. Дългата употреба може да доведе до изтъняване на естествените защитни механизми. Могат да предизвикат зависимост от продукта. Колкото повече кожата губи собствената си способност за хидратация, толкова повече се налага „поддържане“ с нови слоеве продукт.

Когато се научите да разчитате списъка със съставки, вие придобивате контрол и яснота. Това важи в еднаква степен както за международните брандове, така и за качествената българска козметика, която все по-често предлага по-чисти и внимателно подбрани формули.

Запомнете, че съставките са подредени по концентрация – колкото по-напред в списъка се намира едно вещество, толкова повече от него съдържа продуктът.

Снимка: iStock

Силикони

Силиконите често се използват за постигане на гладко усещане и моментален „перфектен“ вид. Те обгръщат кожата или косата с гладък филм, който прикрива неравности, но не подобрява реалното им състояние.

Евтини са и дават бърз естетичен резултат. Проблемът обаче е, че въпреки приятното усещане, те не осигуряват истинско подхранване. Освен това някои силикони се натрупват и запушват порите.

Силиконите не са директно опасни, но често са ненужни. Те не подпомагат възстановяването на кожната бариера, а могат да затруднят дишането на кожата и да доведат до замърсявания, действайки като „маска“. При продължителна употреба ефектът им е по-скоро козметичен, отколкото полезен.

Парабени

Това са консерванти, използвани за удължаване срока на годност на козметиката. Те са евтини, ефективни и се използват масово в продължение на десетилетия.

Макар регулаторните органи да ги допускат в определени концентрации, много потребители ги избягват поради съмнения за хормонално въздействие и натрупване в организма. Дори когато в рекламата пише „без парабени“, някои производители все още ги включват в състава, затова проверката на INCI остава задължителна.

Парабените не са абсолютното зло, но са спорни. Ако се стремите към по-чисти продукти, те са сред първите съставки, които бихте искали да избягвате.

PEG, етаноламини и други помощни химикали

Такива съставки се използват за стабилизиране на формулата, за емулгиране или пенообразуване. Проблемът не е само в тяхното действие, а и във възможното им замърсяване с нежелани вещества по време на производството, включително следи от съединения, отделящи формалдехид, което допълнително ги прави нежелани в ежедневната грижа.

Освен това тези вещества рядко са щадящи към кожата, особено когато става въпрос за чувствителни зони или продължителна употреба.

Докато част от тези съставки са ефективни в технологичен смисъл, те не носят ползи за кожата ви. Ако целта ви е дългосрочно здрава кожа, по-добре е да избирате продукти, използващи по-щадящи алтернативи, като тези от „зелената химия“.

Снимка: iStock

Изкуствени аромати, оцветители и агресивни ПАВ

Тази група вещества присъства масово в конвенционалната козметика, но реално не допринася за грижата за кожата. По-често те имат чисто търговска функция – продуктът да изглежда, ухае или се усеща „по-приятно“. Въпреки това именно тук се срещат много от алергените и дразнителите, на които кожата реагира най-често:

Синтетични аромати и оцветители. Сред най-честите алергени в козметиката. Обикновено присъстват само за да подобрят външния вид или аромата на продукта, без реални ползи за кожата.

Сред най-честите алергени в козметиката. Обикновено присъстват само за да подобрят външния вид или аромата на продукта, без реални ползи за кожата. Фталати. Срещат се в част от синтетичните аромати. Използват се за стабилизиране на ароматите и могат да увеличат риска от раздразнение.

Срещат се в част от синтетичните аромати. Използват се за стабилизиране на ароматите и могат да увеличат риска от раздразнение. Високи количества алкохол. Срещат се в продукти с лека текстура или силно ароматизирани формули. Могат да доведат до силно изсушаване, раздразнение и нарушаване на кожната бариера.

Срещат се в продукти с лека текстура или силно ароматизирани формули. Могат да доведат до силно изсушаване, раздразнение и нарушаване на кожната бариера. Агресивни повърхностно-активни вещества (ПАВ). Особено разпространени в измивните продукти. Могат да разрушат естествения хидролипиден слой на кожата. Причиняват сухота, зачервяване и повишена чувствителност.

Конвенционалната козметика невинаги е вредна, но често разчита на евтини, масово използвани суровини, които не работят в синхрон с естествените процеси на кожата. Макар да осигуряват бързи визуални ефекти, тези съставки могат да доведат до дългосрочни дисбаланси, сухота, чувствителност и натрупване върху кожата или в околната среда.

Преминаването към по-чисти формули е процес, но всяка информирана стъпка ви доближава до по-здрава кожа и по-осъзнат избор. За някои потребители това включва избора на натурална козметика, която използва по-малко синтетични добавки и е по-близка до естествените нужди.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK