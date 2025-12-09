В последните години все повече хора обръщат внимание на състава на продуктите, които използват ежедневно. Макар конвенционалната козметика да отговаря на изискванията за безопасност в ЕС и да не съдържа вещества, които пряко биха застрашили здравето ви, това не означава, че всички съставки в нея са безвредни в дългосрочен план.
Много от тези вещества могат да раздразнят кожата, да нарушат нейните естествени процеси или да натежат върху околната среда. А когато се използват в комбинация – както реално присъстват във всеки готов продукт – ефектът им е значително по-труден за преценка.
За да се ориентирате по-лесно в света на конвенционалната козметика, събрахме най-често срещаните групи съставки, които е добре да избягвате или поне да наблюдавате с внимание.
Минерални масла и петролни деривати
Минералните масла, парафинът и други петролни производни са сред най-често срещаните съставки в конвенционалната козметика. Предпочитат се от индустрията, защото са евтини, стабилни, дълготрайни и позволяват създаването на леки текстури, които не се развалят бързо.
Защо са проблематични за кожата?
- Образуват оклузивен филм върху кожата. Този слой задържа влагата и временно изглажда фини линии. Намалява нормалното изпарение на вода и създава илюзия за дълбока хидратация.
- Пречат на естествените регулаторни сигнали на кожата. Кожата спира да отчита загубата на вода. Производството на естествени овлажняващи фактори (NMF) се забавя или потиска.
- Създават „привикване“ към продукта. Кожата започва да разчита на външния филм, вместо да произвежда свои липиди и овлажнители. При прекратяване на употребата често се появяват сухота, стягане, лющене или зачервяване.
- Не подхранват и не се интегрират в бариерния слой. За разлика от натуралните мазнини, те не се използват от кожата в регенеративните процеси. Не подпомагат възстановяването и не поддържат структурата на бариерата.
- Осигуряват само краткотрайно, визуално подобрение. Усещането за гладкост е повърхностно и без реален дългосрочен ефект. Дългата употреба може да доведе до изтъняване на естествените защитни механизми.
- Могат да предизвикат зависимост от продукта. Колкото повече кожата губи собствената си способност за хидратация, толкова повече се налага „поддържане“ с нови слоеве продукт.
Когато се научите да разчитате списъка със съставки, вие придобивате контрол и яснота. Това важи в еднаква степен както за международните брандове, така и за качествената българска козметика, която все по-често предлага по-чисти и внимателно подбрани формули.
Запомнете, че съставките са подредени по концентрация – колкото по-напред в списъка се намира едно вещество, толкова повече от него съдържа продуктът.
Силикони
Силиконите често се използват за постигане на гладко усещане и моментален „перфектен“ вид. Те обгръщат кожата или косата с гладък филм, който прикрива неравности, но не подобрява реалното им състояние.
Евтини са и дават бърз естетичен резултат. Проблемът обаче е, че въпреки приятното усещане, те не осигуряват истинско подхранване. Освен това някои силикони се натрупват и запушват порите.
Силиконите не са директно опасни, но често са ненужни. Те не подпомагат възстановяването на кожната бариера, а могат да затруднят дишането на кожата и да доведат до замърсявания, действайки като „маска“. При продължителна употреба ефектът им е по-скоро козметичен, отколкото полезен.
Парабени
Това са консерванти, използвани за удължаване срока на годност на козметиката. Те са евтини, ефективни и се използват масово в продължение на десетилетия.
Макар регулаторните органи да ги допускат в определени концентрации, много потребители ги избягват поради съмнения за хормонално въздействие и натрупване в организма. Дори когато в рекламата пише „без парабени“, някои производители все още ги включват в състава, затова проверката на INCI остава задължителна.
Парабените не са абсолютното зло, но са спорни. Ако се стремите към по-чисти продукти, те са сред първите съставки, които бихте искали да избягвате.
PEG, етаноламини и други помощни химикали
Такива съставки се използват за стабилизиране на формулата, за емулгиране или пенообразуване. Проблемът не е само в тяхното действие, а и във възможното им замърсяване с нежелани вещества по време на производството, включително следи от съединения, отделящи формалдехид, което допълнително ги прави нежелани в ежедневната грижа.
Освен това тези вещества рядко са щадящи към кожата, особено когато става въпрос за чувствителни зони или продължителна употреба.
Докато част от тези съставки са ефективни в технологичен смисъл, те не носят ползи за кожата ви. Ако целта ви е дългосрочно здрава кожа, по-добре е да избирате продукти, използващи по-щадящи алтернативи, като тези от „зелената химия“.
Изкуствени аромати, оцветители и агресивни ПАВ
Тази група вещества присъства масово в конвенционалната козметика, но реално не допринася за грижата за кожата. По-често те имат чисто търговска функция – продуктът да изглежда, ухае или се усеща „по-приятно“. Въпреки това именно тук се срещат много от алергените и дразнителите, на които кожата реагира най-често:
- Синтетични аромати и оцветители. Сред най-честите алергени в козметиката. Обикновено присъстват само за да подобрят външния вид или аромата на продукта, без реални ползи за кожата.
- Фталати. Срещат се в част от синтетичните аромати. Използват се за стабилизиране на ароматите и могат да увеличат риска от раздразнение.
- Високи количества алкохол. Срещат се в продукти с лека текстура или силно ароматизирани формули. Могат да доведат до силно изсушаване, раздразнение и нарушаване на кожната бариера.
- Агресивни повърхностно-активни вещества (ПАВ). Особено разпространени в измивните продукти. Могат да разрушат естествения хидролипиден слой на кожата. Причиняват сухота, зачервяване и повишена чувствителност.
Конвенционалната козметика невинаги е вредна, но често разчита на евтини, масово използвани суровини, които не работят в синхрон с естествените процеси на кожата. Макар да осигуряват бързи визуални ефекти, тези съставки могат да доведат до дългосрочни дисбаланси, сухота, чувствителност и натрупване върху кожата или в околната среда.
Преминаването към по-чисти формули е процес, но всяка информирана стъпка ви доближава до по-здрава кожа и по-осъзнат избор. За някои потребители това включва избора на натурална козметика, която използва по-малко синтетични добавки и е по-близка до естествените нужди.
