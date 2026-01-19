Ето как звездите променяха визиите си през 2025 (СНИМКИ)

През изминалата 2025 година звездите отново доказаха, че косата е едно от най-силните средства за промяна на визията и излъчване на стил. От смели подстригвания до неочаквани цветови трансформации, знаменитостите зададоха нови тенденции и вдъхновиха милиони фенове по света.

Хитовият боб на София Ричи

София Ричи наложи късия, изчистен боб като една от най-желаните прически на годината. Минималистичен, елегантен и изключително модерен.

Снимка: Getty Images

Бела Хадид вече е блондинка!

Бела Хадид изненада феновете си с преминаване към светъл, слънчев рус цвят, който напълно промени характерното ѝ излъчване.

Снимка: Getty Images

Движение в косите на Памела Андерсън

Памела Андерсън заложи на по-модерен и небрежен вариант на класическата си прическа с повече текстура и движение в прическата.

Снимка: Getty Images

Рязък боб с плитки на Tyla

Певицата Tyla комбинира остър боб с фини плитки около лицето - стил, който съчетава класика и модерна визия.

Снимка: Getty Images

Средно дългата коса на Сабрина Карпентър

Русокосата певица се появи с елегантна, средно дълга прическа и дълбок страничен път, която подчертава чертите на лицето.

Снимка: Getty Images

„Halo“ ефектът на Rosalía

Експресивната Rosalía впечатли със закачливи по-светли, почти руси нюанси в горната част на главата, които създават интересен оттенък.

Снимка: Getty Images

Ариана Гранде отново в клуба на брюнетките

След дълъг период с платинено русо, Ариана Гранде се върна към кестенявата коса и отново е в клуба на брюнетките.

Снимка: Getty Images

Микробобът на Зоуи Кравиц

Zoë Kravitz направи смела стъпка с ултра къс микробоб и фини бретони, подчертаващи нейната индивидуалност.

Снимка: Getty Images

Пикси визията на Ким Кардашиян

Ким Кардашиян изненада с къса пикси прическа, която открои чертите на лицето ѝ и придаде силно модно излъчване.

Снимка: Getty Images

Все повече млади знаменитости избраха къси, структурирани подстригвания, символ на увереност и независимост. А топлите кестеняви нюанси се завръщат през 2026 г. и отново ще бъдат топ моден тренд!

