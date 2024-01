Всички очакваха, че актьорите от култовия сериал "Приятели" ще споменат колегата си Матю Пери по време на наградите "Еми".

Поредицата има над 62 номинации и 6 награди от престижната премия.

"Предложихме им от самото начало", казват продуцентите. "Те отказаха. Разбираме ги, защото става дума за човек, който им е бил много близък. Може би все още е прекалено рано."

Лицето на актьора, който почина в края на октомври миналата година, се появи по време на традиционния монтаж "В памет на...".

В този момент пък зазвуча култовата песен от заставката към сериала "I'll Be There For You".

Особено интересна е липсата на реакция от страна на Дженифър Анистън.

Тя и Пери бяха двамата най-млади от звездния състав на сериала.

Той дори си признава, че се е опитвал да я покани на среща още преди да станат известни. Общи познати пък разкриват, че Дженифър най-много е страдала, наблюдавайки зависимостта му от наркотиците и алкохола.

Дженифър е бил и човекът, настоял Пери да бъде поканен за последното публично събиране на "приятелите" - през 2021 г.