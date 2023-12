Броени дни остават до Коледа и един от най-добрите начини да повдигнем духа си е да гледаме любими филми с коледна тематика. Обичаните от всички „Приятели“ винаги има какво да ни предложат. Във всеки от десетте сезона има по един коледен епизод – с изключение на първия и последния сезон. Любимият празник и любимият ситком – комбинацията е очаквано добра! Ето всеки коледен епизод на „Приятели“, на който може да се насладите в дните до празниците.

Сезон 2, епизод 9: “The One with Phoebe’s Dad”

Снимка: Getty Images



В този епизод приятелите се подготвят за празниците в края на годината. Рейчъл все още е ядосана на Рос. Фийби разбира, че майка ѝ я е излъгала и ѝ е дала снимка на модел, преструвайки се, че това е баща й. Тя отива при баба си, която ѝ дава снимка на истинския ѝ баща. Чандлър и Джоуи отиват с нея, за да може тя да се запознае с него. Рейчъл и Моника организират коледно парти в апартамента им. В крайна сметка Фийби не иска да се разочарова от баща си и не отива да се срещне с него.

Сезон 3, епизод 10: “The One Where Rachel Quits”



В желанието си за кариера в света на модата Рейчъл напуска работата си в Central Perk, след като получава лош съвет от Джоуи и Чандлър. Фийби с тъга научава, че мъртвите ѝ коледни елхи биват нарязани, а Рос случайно счупва крака на момиченце скаут и е принуден сам да продаде бисквитите й, за да й помогне.

Сезон 4, епизод 10: “The One with the Girl from Poughkeepsie”

Рос се среща с две жени, но тази, която наистина му харесва, живее много далече – в Покипси. Нещата не вървят никак добре за Рейчъл, когато Чандлър ѝ урежда среща, която не минава по план. А Фийби се заема да напише коледна песен за приятелите си, но се затруднява с римите.

Сезон 5, епизод 10: “The One with the Inappropriate Sister”



Фийби решава да даде своя принос и да събере пари за нуждаещите се. Моника и Чандлър продължават да крият връзката си. Междувременно Рейчъл открива, че приятелят ѝ Дани е странно обсебен от сестра си, с която дори се къпят заедно.