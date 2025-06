Лавандуловите полета цъфтят с пълна сила рез лятото. И така се превръщат в чудесно място за главозамайващи снимки. Къде може да си направите прелестни снимки?

Градът е Чирпан и буквално ще ви вземе ума с аромат и гледки. В китното село Средно градище, сгушено в подножието на Средна гора, между безкрайни лавандулови поля, рози, лозя и слънчогледи, можете да се насладите на красива гледка и приятно ухание, които да запечатате в красив спомен.

На 13 км от град Чирпан, лесно достъпно от АМ Тракия, се крият едни от най-цветните места в родината ни. Тишината, спокойствието и невероятният аромат на лавандула през летните месеци гарантира ви отведе в един друг свят, далеч от забързания начин на живот в големия град.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Селото предлага изключително много възможности за развлечения - Rock and Sports Bar "Starata Furna", местни вина, ежегоден Фестивал на лавандулата, голям рок фестивал "Midalidare Rock In The Wine Valley" в едно от съседните села и междувременно е дом на много млади семейства.

История

В района на Средно Градище се намират някои от най‑старите лавандулови насаждения в България – над 80 години. Полетата се използват експериментално още от началото на ХХ век .

Чирпанският край дълги години е доказан лидер в българското производство на етерично лавандулово масло, а местните полета са смятани за особено качествени.

Снимка: Facebook

Снимка на Веселина Тотчева от град Чирпан, в групата Красиви места от България.

Какво предлага регионът

Лавандулови базари с традиционни и био продукти - мед, етерични масла, фермерски изделия и други

- мед, етерични масла, фермерски изделия и други Местната дестилерия "Градище Агро" за производство на масло , с възможност за посещения и демонстрации

, с възможност за посещения и демонстрации Здравословни маршрути - "пътеки на здравето" сред лавандуловите масиви и био пчелини

- "пътеки на здравето" сред лавандуловите масиви и био пчелини Различни културни събития и програми - концерти, изложби, арт инсталации, театър, йога, паневритмия и други

Струва ли си да го посетите?

Жива природа и ароматни масиви – идеални за разходки, снимки, почивка и душевно възстановяване сред природата

Близост до Сърнена Средна гора – помежду туристически пътеки и селски уют

Богато културно изживяване – фестивална атмосфера с музика, занаяти, традиции и екопродукти

Съвети (с дъх на лавандула)

Пикът на цъфтежа на лавандулата е през месец юли, така че все още имате достатъчно време да планирате пътешествие натам

Няколко дни преди да отидете, се уверете, че метерологичните условия могат да бъдат благоприятни, в зависимост от заниманията, които сте набелязали

Проверете актуалните програми на събитията, които се провеждат през лятото

Ако обичате природа и спокойствие, екопътеки и демонстрационни турове (вкл. жътва и дестилация) ще ви доставят истинско удоволствие

Какви са ползите от лавандулата - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK