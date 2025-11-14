Има една страна, в която чистенето не е задължение, а част от идентичността - на държавата и на хората. Милиони хора по цял свят се чудят - защо и ние не живеем така!?

Япония - страната, в която да ти е чисто е начин на живот

Човек в униформа и парцал, коленичил да чисти фугите на плочките на тротоара. Това е обичайна гледка в Страната на изгряващото слънце. По много критерии това е най-чситата страна в световен план.

Камионите за боклук

Дори камионите за боклук изглеждат като току-що излезли от завода производител. Но как се случва това? Някои от тях са с огледална повърхност, която е толкова чиста, въпреки използването им, че жените могат да коригират грима си, гледайки отражението си.

Всеки ден работници почистват камионите за боклук отвън с маркучи и вода. Това се случва преди превозните средства да излязат по улиците. Причината? Ако мръсен камион излезе на улицата, това показва неуважение. А неуважението, проявено по този начин, означава неуважение на всички нива.

След водоструйката голяма част от камионите се допочистват на ръка с кърпи.

Събирането на сме е разпределено по видове. Боклукът се извозва в различни дни, в зависимост от това дали е пластмаса, хартия, стъкло, органичен отпадъкили друго. За всеки вид боклук има торбички, които са в различен цвят. Ако направите грешка и сложите в друга торбичка, или изпуснете деня, в който се изхвърля този вид боклук, трябва да изчакате следващата седмица, когато ще се събира отново. Нямате право да изхвърляте когато и каквото пожелаете!

Най-важното - всички спазват това правило и то се е превърнало в част от ежедневието им.

Тоалетните

Тоалетните в Япония също са на много високо ниво. И става дума за публичните, а не такива в заведения или публични институции.

Автоматична система дезинфекцира тоалетните чинии. Освен че се почиства останалата част от тоалетните, е включено и ароматизиране.

Някои от стените на тоалетните са стъклени, а когато човек влезе, за да използва мястото, те автоматично се затъмняват.

