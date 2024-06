На 88 години, след дълго боледуване, почина актьорът Доналд Съдърланд. Той е известен с ролите си във филмите “Игрите на глада” и “Къщата на животните” и др.

Синът му Кийфър обяви смъртта на баща си. Той го описа като “един от най-важните актьори в историята на киното”.

Доналд Съдърланд е канадски филмов актьор, чието кариерно творчество обхваща над седем десетилетия. Той се е изявявал в над 100 филма, сред които са “Военнополева болница”, “Обикновени хора”, “Не поглеждай сега”, “Денят на скакалеца”, “Зараза” и др.

Интересно е, че Доналд Съдърланд е баща на известния актьор Кийфър Съдърланд (има и близначка Рейчъл). През ноември 2017 г. той беше удостоен с награда “Оскар” за цялостно творчество. Неговите изключителни приноси към киното и актьорското изкуство са забележителни и го правят една от значимите фигури в световната кинематография.

Съпругата му Шърли умира на 86 г. Двамата се женят през 1966 г. Доналд Съдърланд продължаваше да се снима в киното и телевизията и до преди няколко години. Има много успешни роли, включително в поредицата “Игрите на глада" С Шърли се развеждат през 1971.

Ето някои интересни факти за него:

Боледувания през детството

Роден в Сейнт Джон, Канада, Съдърланд едва оцелял след поредица от детски болести, сред които детски паралич, ревматична треска и спинален менингит.





Мемоари

Пише мемоари с заглавие “Измислено, но все пак вярно” (Made Up, But Still True), в които разказва за живота си и 60-годишната си кариера като един от най-добрите холивудски актьори.

Доналд Съдърланд остава една от значимите фигури в световната кинематография. Актьорът съчетавае талант, издръжливост и вдъхновение.