Въпреки че изтриха всички общи снимки от профилите си в социалните мрежи, а страстната им връзка беше обявена за приключила от феновете, Григор Димитров и румънката Мадалина Геня очевидно продължават да мислят един за друг – този път в негативен план.

Войната на сторитата започна нашият най-добър тенисист. Дни след раздялата им той публикува мистериозна картинка с лъв, който търси опора в жена, която очевидно е забила стрели в гърба му. А посланието звучеше още по-загадъчно: "No money can buy loyalty" - "Парите не могат да купят лоялност".

Ден по-късно красивата Мадалина сподели стори, което звучи също толкова тайнствено: "When the truth finally comes out and you were right about everything" - "Когато истината най-после излезе наяве и ти се окажеш прав за всичко".