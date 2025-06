Остават 10 дни до най-силното издание на SOFIA LIVE FESTIVAL досега. От 27 до 29 юни 2025 г., пространството на VIDAS ART ARENA (Колодрума в Борисовата градина) ще се превърне в център на музиката, градската култура и вдъхновението. Всеки ден вратите ще отварят в 16:30 ч., като посетителите ще могат да се насладят на тридневна програма, която събира на едно място емблематични световни и български артисти.

Голямата изненада на тазгодишното издание е участието на Елизабет Фрейзър, която ще се качи на сцената заедно с MASSIVE ATTACK. Гласът ѝ остава в историята на световната музика като емблематичната вокалистка на шотландските готик-рок и уейв легенди Cocteau Twins, и като солов артист с характерно и разпознаваемо присъствие. След края на Cocteau Twins през 1997 г., Фрейзър започва самостоятелна кариера, а само година по-късно, през 1998 г., записва заедно с MASSIVE ATTACK култовото парче „Teardrop“, една от най-запомнящите се и обичани композиции на бристълското дуо. На 29 юни тя отново ще пее тази песен, но този път на живо в една от най-дългоочакваните фестивални вечери. Хедлайнери тази година са и MICHAEL KIWANUKA, JAMES BAY и MOLCHAT DOMA.

Международната селекция включва още SHAME, JOEY VALENCE & BRAE, THE HORRORS,

JESHI и NOFUN. Към тях се присъединяват и едни от най-свежите имена от българската

сцена, а именно HUG OR HANDSHAKE и ALI.

Фестивалната програма по часове:

27 юни

18:45 HUG OR HANDSHAKE

20:15 THE HORRORS

21:45 JAMES BAY

28 юни

17:30 NOFUN!

18:45 JESHI

20:15 JOEY VALENCE & BRAE

21:45 MOLCHAT DOMA

29 юни

17:15 ALI

18:10 SHAME

19:40 MICHAEL KIWANUKA

21:30 MASSIVE ATTACK

SOFIA LIVE FESTIVAL е не просто музикално събитие, а тридневно преживяване, което

включва множество допълнителни активности и тематични пространства.

Сред тях са:

Детска зона с графити работилници и аниматори, организирани съвместно с платформата 0511.bg, напълно безплатна за най-малките гости на фестивала. Зона за ментално здраве – пространство за почивка и презареждане.

Mystic Lounge с таро четене и тематични изненади.

Фестивален базар в партньорство с Капана Фест, предлагащ находки от български

независими творци.

Мърч щанд с лимитирана фестивална колаборация Sofia Live × Stinky Socks, налична

само на място.

От самото си създаване фестивалът се ангажира с устойчивото развитие на културата за грижа към природата. И тази година призоваваме всички посетители да бъдат част от зелената ни инициатива като носят свои чаши зd многократна употреба, напомняме, че са позволени само метални или пластмасови (стъклените не се допускат).Изхвърляйте отпадъците разделно в обозначените контейнери на територията на фестивала.

Препоръчваме ви да изберете градския транспорт като удобно, бързо и устойчиво средство за придвижване до VIDAS ART ARENA (Колодрума). А за любителите на велосипеди, в партньорство с платформата за споделени велосипеди Cyrcl, всеки посетител може да използва специалния код SLF2025, с който получава 35% отстъпка за пътуване до фестивала.

Билети за фестивала все още могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в

ticketstation.bg мрежата на Eventim и партньорските каси 90% от пропуските за 29-юни са

вече изчерпани, остава ограничено количество и от тридневните билети.

