След претърпяна операция и 3-годишна пауза, Джон Бон Джоуви се завръща на музикалната сцена! След като през 2022 г. певецът беше диагностициран с атрофия на гласните струни, сега вокалистът е отново във форма след успешно претърпяната операция и прекараната рехабилитация, предаде агенция АП.

Следващото лято групата му „Бон Джоуви“ ще се отправи на първото си турне от четири години насам. Турнето Forever започва с четири музикални вечери в залата "Медисън Скеуър Гардън" в Ню Йорк, преди групата да се отправи към Единбург, Дъблин и Лондон.

„Има много радост в това съобщение — радост, че можем да споделим тези нощи заедно с нашите невероятни фенове и радост, че групата може да бъде заедно“, заяви Бон Джоуви в съобщение, цитирано от АП.

„Говорих много за благодарността си, но ще го кажа отново - дълбоко съм благодарен, че феновете и колегите ми от групата бяха търпеливи и ми дадоха необходимото време да се оправя и да се подготвя за турне. Готов съм и съм развълнуван!“, допълва той.

Последният концерт на „Бон Джоуви“ се състоя на 30 април 2022 г. в Нашвил — събитие, което може да се наблюдава и в документалния филм на Hulu от 2024 г. „Благодаря, лека нощ: Историята на „Бон Джоуви“.

Предварителната продажба на билети за концертите през следващата година започва във вторник, а стартът на общите продажби е на 31 октомври, чрез сайта bonjovi.com, уточняват от АП.

Вижте повече за Джон Бон Джоуви в следващото видео:

