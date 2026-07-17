17 юли е специална дата за няколко популярни личности от различни сфери – музиката, политиката, спорта и кралския двор. На този ден рожден ден празнуват попфолк певецът Константин, легендарният баскетболен треньор Константин Папазов – Тити, бившият германски канцлер Ангела Меркел и кралица Камила.

Сред звездните рожденици на днешната дата е един от най-разпознаваемите изпълнители в българския попфолк – Константин. Певецът, известен със своите хитове, е сред артистите, които години наред поддържат силно присъствие на музикалната сцена и имат вярна публика.

Кариерата му започва още в края на 90-те години, а през годините той се превръща в едно от популярните лица на жанра. Освен с музиката си, Константин често привлича внимание и с чувството си за хумор, откритото си поведение и близостта с феновете.

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На 17 юли е родена и Ангела Меркел – една от най-влиятелните европейски политици на XXI век. Тя е родена през 1954 г. в Хамбург, Германия, а по-късно става първата жена федерален канцлер на страната, като заема този пост от 2005 до 2021 г.

Преди политическата си кариера Меркел има научно образование по физика и защитава докторска степен. По време на управлението си тя се превръща в ключова фигура в Европейския съюз и е известна със своя прагматичен стил на лидерство.

Снимка: Getty Images

Рожденик е и Константин Папазов – Тити, едно от най-популярните имена в българския баскетбол. Той е познат като треньор и дългогодишен ръководител, свързан с развитието на спорта у нас.

Папазов е известен със своята силна емоционалност край баскетболното игрище и с отдадеността си към любимата игра. През годините той се превръща в една от най-разпознаваемите личности в спортните среди.

Снимка: Lap.bg

На същата дата празнува рожден ден и кралица Камила. Тя е родена като Камила Розмари Шанд на 17 юли 1947 г. в Лондон. Днес тя изпълнява ролята на кралица консорт до крал Чарлз III и участва в множество обществени и благотворителни инициативи.

През годините Камила се утвърждава като важна част от британското кралско семейство, като поставя акцент върху каузи, свързани с грамотността, здравето и подкрепата на различни организации.

Снимка: Getty Images

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