Някои хора описват внезапното прозрение като усещане, че са били „ударени от камион“. За Сюзан Лур това не е просто метафора, а реалност, която променя живота ѝ завинаги. Сюзан от Уайоминг е на 50, когато буквално е блъсната от камион, докато кара колело по оживена улица по време на обедната си почивка. Инцидентът завършва със счупена бедрена кост и месец в болнични. Но именно тази травма се оказва повратна точка и началото на пътя ѝ към силовия трибой.

От възстановяване към нова страст

След инцидента Сюзан започва физиотерапия, която ѝ помага да се изправи отново на крака. С времето обаче забелязва, че започва да натоварва повече десния си крак — особено при изкачване на стълби или по време на любимите си планински разходки.

Въпреки че винаги е водила активен живот, като турист, пещерняк, моторист, ездач и дори парашутист, тя никога не е тренирала във фитнес. Именно втората ѝ серия рехабилитация я отвежда в залата, където за първи път се запознава със силовите упражнения.

„Това буквално ме върна към живота“, спомня си тя.

Сила след 60

Днес Сюзан Лур е на 68 и е шампион по силов трибой и доказва, че възрастта не е пречка за добро здраве. Идеята да опита силов трибой идва от приятел във фитнеса преди около година. От любопитство това бързо се превръща в истинска страст.

„Има много мъже, но мога да надмина някои от тях — и това е доста забавно“, казва тя.

Повече от мускули

Тренировките не променят само тялото ѝ, но и самочувствието. Сюзан признава, че никога преди не е усещала такава увереност в собственото си тяло и че днес се чувства по-добре от всякога. Тя влиза в спорта без никакъв опит, учейки се в движение — включително и като внимателно изучава правилата преди първото си състезание.

Адреналин и рекорди

До момента тя има три участия, включително в Wyoming Senior Olympics. Най-силната ѝ дисциплина е мъртвата тяга, където достига над 90 кг, следвана от клека.

„Когато те извикат, адреналинът е толкова силен, че усещаш, че можеш да вдигнеш всичко“, разказва тя.

При лежанката е по-скромна — около 36 кг — заради стари травми в рамото, които все още възстановява.

Да слушаш тялото си

Въпреки впечатляващата си форма, Сюзан е напълно наясно с ограниченията, които й налага възрастта. Понякога старите травми се обаждат, напомняйки ѝ да забави темпото. И тя го прави — дори когато около нея по-млади трениращи се натоварват до краен предел.

„Уча се кога да не прекалявам“, казва тя.

Истинската сила

С ръст от едва 152 см, Сюзан може и да не изглежда типичният силов атлет, но силата ѝ е безспорна. Тя смята, че е една от най-силните в своята категория. И макар понякога да надминава мъжете в залата, го приема с чувство за хумор.

„Забавно е… но не се хваля с това“, добавя тя.

