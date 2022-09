Рапърът Coolio, който изпълнява заедно с рапъра L. V. (Лари Сандърс) хита Gangsta's Paradise, е починал вчера на 59-годишна възраст.

Предполага се, че причината за смъртта на рапъра, чието истинско име е Артис Айви-младши, е спиране на сърцето.

Coolio стана световноизвестен като изпълнител на песента "Gangsta's Paradise", станала саундтрак към филма "Опасен ум" (Dangerous Minds) през 1995 г.

Заради филма песента е номинирана за наградата на MTV в категорията "Най-добра песен".

През 2018 г. Coolio даде ексклузивно интервю пред Ladyzone, в което сподели как се е родил най-големият му хит.

"Знаеш ли, всички си мислят, че съм написал това парче, но аз не съм. Защото то ме написа. Просто бях на правилното място в правилното време. "Gangsta’s Paradise" витаеше във Вселената. Влязох в студиото и то се всели в мен. Беше като дух, който превзе тялото ми", каза той.

"Когато чух музиката за "Gangstas Paradise", запях "As I walk through the valley of the shadow of death / I take a look at my life and realize there's nothin' left...". Записах го незабавно, сякаш вече го знаех. Затова казвам, че то сякаш беше там. Беше толкова лесно да го направя, не беше нужно да мисля за нищо. Не бях написал нито ред от лириките предварително. Просто "Gangsta’s Paradise" ме избра като негова майка, за да се появи на бял свят", допълни тогава рапърът.

