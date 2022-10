И просто така новите снимки на сериала, който държи будни много жени, вече са факт.

Сара Джесика Паркър се появи с прекрасна рокля в цвят фуксия, за да съобщи на феновете си, че нищо не е приключило. Снимките по новите епизоди на And just like that започнаха.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ?



Актрисата иизглежда все така свежа и стилна, каквато сме свикнали да я виждаме от малкия екран. Разбира се, зад тази визия стоят грижите на много стилисти и гримьори.

И в новите епизоди Кари ще стъпва смело в разкошни и супер атрактивни обувки. В първите снимки от екстериора, тя отново се разхожда по улиците на Ню Йорк. Компания й прави Шарлот.

КОЙ ЩЕ УЧАСТВА В НОВИТЕ ЕПИЗОДИ?