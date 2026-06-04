Телевизионната водеща и актриса Палина Рожински откровено разказа за трудния път към приемането на собственото си тяло. Днес 41-годишната звезда се чувства уверена в себе си, но признава, че години наред е изпитвала срам заради извивките си.

Повод за признанието стана представянето на новата ѝ колекция бельо в интервю за RTL. Рожински споделя, че като тийнейджърка е имала сериозни притеснения заради големия си бюст. „Малко се срамувах от тялото си“, казва тя. Според нея много момичета, които имат по-изразени извивки по време на пубертета, могат да се припознаят в това чувство. „Психологически все още не си готов за ефекта, който оказваш върху някои хора“, обяснява водещата.

Освен емоционалните трудности, тя се е сблъсквала и с чисто практични проблеми. В продължение на години е изпитвала затруднения да намира подходящи сутиени, бански костюми и бельо. „Почти нищо не ми ставаше. Винаги беше твърде малко, а ако беше по-голямо, не ми стоеше добре и всичко изглеждаше нескопосано“, разказва Рожински. В по-ранно интервю за списание Glamour тя също говори открито за преживяванията си като тийнейджърка. По думите ѝ големите ѝ гърди са напълно естествени, но ранното им развитие е довело до сериозен вътрешен конфликт.

Снимка: Getty Images

„Вътрешно все още бях дете, но когато носех тесен потник, бях сексуализирана от околните без мое съгласие. Дори от жени“, споделя тя. Заради реакциите на хората често е имала чувството, че трябва да се оправдава за външния си вид. Днес Палина Рожински използва популярността си, за да насърчава повече самоувереност и приемане на различните типове тела. Тя признава, че пътят към любовта към себе си е бил дълъг, но вече се чувства комфортно със своята женственост и индивидуалност.