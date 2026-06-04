Телевизионната водеща и актриса Палина Рожински откровено разказа за трудния път към приемането на собственото си тяло. Днес 41-годишната звезда се чувства уверена в себе си, но признава, че години наред е изпитвала срам заради извивките си.
Повод за признанието стана представянето на новата ѝ колекция бельо в интервю за RTL. Рожински споделя, че като тийнейджърка е имала сериозни притеснения заради големия си бюст. „Малко се срамувах от тялото си“, казва тя. Според нея много момичета, които имат по-изразени извивки по време на пубертета, могат да се припознаят в това чувство. „Психологически все още не си готов за ефекта, който оказваш върху някои хора“, обяснява водещата.
Освен емоционалните трудности, тя се е сблъсквала и с чисто практични проблеми. В продължение на години е изпитвала затруднения да намира подходящи сутиени, бански костюми и бельо. „Почти нищо не ми ставаше. Винаги беше твърде малко, а ако беше по-голямо, не ми стоеше добре и всичко изглеждаше нескопосано“, разказва Рожински. В по-ранно интервю за списание Glamour тя също говори открито за преживяванията си като тийнейджърка. По думите ѝ големите ѝ гърди са напълно естествени, но ранното им развитие е довело до сериозен вътрешен конфликт.
„Вътрешно все още бях дете, но когато носех тесен потник, бях сексуализирана от околните без мое съгласие. Дори от жени“, споделя тя. Заради реакциите на хората често е имала чувството, че трябва да се оправдава за външния си вид. Днес Палина Рожински използва популярността си, за да насърчава повече самоувереност и приемане на различните типове тела. Тя признава, че пътят към любовта към себе си е бил дълъг, но вече се чувства комфортно със своята женственост и индивидуалност.