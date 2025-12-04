На 35 години почина Петя Гарова. Тя ще остане завинаги в спомените ни със своите светлина и доброта, които стопляха душите на тези, които бяха най-близо до нея.

Определяна като „най-малката" българка, нейният ръст бе около 90 сантиметра, а теглото - около 20 килограма.

Все още не е ясна причината за смъртта ѝ, но новината предизвика тъга и множество съболезнования. В публикации в социалните мрежи и в коментари на хора от нейния град, те я описват като „малка по размери, но с огромно сърце“. Тя остава вдъхновение за много хора - символ на човещина, устойчивост, доброта и стремеж към живот, въпреки физическите и социални трудности.

„Напусна ме един от най-близките ми хора, Петя Гарова. Ти за мен беше като сестра! Бях щастлива всеки път, когато успявах да те накарам да се усмихнеш - за мен това беше подарък от теб - твоята усмивка. Ти остави огромна следа в моето сърце! Сега знам, че ще си на по-хубаво място! Няма да се ядосваш, няма да те боли, няма кой да те наранява и разочарова... Обичам те... Сбогом! Един ден ще се видим отново! И отново ще се радваме на различни моменти!“, съобщи през сълзи Емона Иванова, която бе неотлъбно до Петя и ѝ помагаше с каквото може.

„Прякорът ми е Малечка Палечка, защото харесвам героинята. Макар че е мъничка, тя има голямо сърце. Аз съм родена в град Пловдив, но за съжаление от раждането ми съм принудена да живея в институции”, разказва тя. Не може да обясни какво точно представлява заболяването й.

Медиите съобщават, че тя е страдала от тежко физическо увреждане - през детството ѝ е било установено, че костите ѝ са прекалено чупливи, което е попречило на нормалния ѝ растеж.

Още като бебе бива оставена от своите родители, тъй като докторите твърдели, че няма да оцелее до 3 месеца. От тогава тя живее в държавни институции, а през 2009 година е настанена в защитено жилище в гр. Луковит.

Тя живо се интересуваше от гражданските проблеми на страната, участваше във всички избори, пишеше стихове и в началото на тази година завърши своето висше образование. Тя е следвала дистанционно „Администрация“ в УНСС. Нейната мечта е била да си намери работа.

Малечка открито е говорила за най-голямата си любов - животинките и по-специално нейните домашни любимци - котенцето Кая и морското свинче Ганчо. Тя често споделяше, че те ѝ носят радост и спокойствие.

Повече за нея - вижте в следващото видео.

