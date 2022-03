Задава се втори сезон на "And Lust Like That" - продължението на "Сексът и градът".

Първият сезон с 10 епизода приключи през февруари.

HBO Mаx споделиха новината, че феновете ще бъдат зарадвани с още една доза от любимия си сериал.

"Радвам се и съм развълнуван да разкажа още истории за тези ярки, смели герои - изиграни от тези силни, невероятни актьори", заяви в прессъобщение водещият на шоуто Майкъл Патрик Кинг. "Факт е, че всички ние сме развълнувани. И prosto така... нашият сексуален живот се завръща."

Феновете на сериала вече задават и въпроси, свързани с това, което предстои да видят:

Дали Кари ще започне нова връзка, след като Тузара почина?

Ще се появи ли отново по някакъв начин Саманта, та било то и само като чат по телефона?

Дали пушещата трева стендъп комедиантка Че Диас ще продължи да обърква живота на Миранда?

Първият сезон на продължението на "Сексът и градът" ще се запомни с множеството коментари по отношение на възрастта и външния вид на актрисите, изненадващата смърт на Тузаря още в първия епизод и последвалия сексскандал с Крис Нот.

"Всеки иска да коментира, "За", "Против" или каквото и да е - косите ни, лицата ни, това и онова. Ядосана съм, а не искам да се чувствам така през цялото време. Затова и не чета, но просто знам, че коментарите са там." - споделя актрисата Кристин Дейвис.

Още с първия епизод феновете се развълнуваха значително и заради смъртта на партньора на Кари.

Той умира точно когато тя се връща у дома от рецитал по пиано. Намира го на пода на луксозната им баня. Най-голямата любов в живота ѝ е получил инфаркт и умира в ръцете ѝ, докато двамата се гледат.

Шокиращият епизод завършва с думите на Кари: „И просто ей така… Тузара умря.“

Впоследствие от продукцията заявиха, че ще изрежат неговото участие от финалния епизод. В последната серия е трябвало да има сцена, в която Кари (Сара Джесика Паркър) си мисли за него, докато разпръсва праха му в Париж. Причината за решението?

Няколко жени обвиниха Нот в сексуално насилие.

Нот бе уволнен и от сериала "Закрилникът", а също така се лиши от сделка по продажба на собствената си марка текила.