"Че съм умен - умен съм, но защо съм толкова красив?! Сигурно, защото съм скромен, а скромността краси човека."

- Астрид Линдгрен (1907 - 2002),

Астрид Линдгрен е шведска писателка, авторка на белетристика и на сценарии. Тя е най-известна с няколко поредици от книги за деца, включващи „Пипи Дългото чорапче“, „Емил от Льонеберя“, „Карлсон, който живее на покрива“ и „Шестте деца на Бюлербю“ (на бълг. „Децата от Шумотевица“), както и с детските романи „Мили мой Мио“, „Роня, дъщерята на разбойника“ и „Братята с лъвски сърца“. Линдгрен е работила в редакцията за детска литература на издателство „Рабен и Сьогрен“ в Стокхолм и е авторка на повече от 30 книги за деца.

Първият роман за най-популярната ѝ героиня „Пипи Дългото чорапче“ е публикуван в Швеция през 1945 г., а в България – през 1968 г. Творбите ѝ са преведени на близо 70 езика и са издадени в повече от 100 страни. През 2017 г. е 18-ият най-превеждан автор в света. До 2010 г. е продала приблизително 167 милиона книги по целия свят.

През 1994 г. получава наградата Right Livelihood за „нейното уникално авторство, посветено на правата на децата и уважението към тяхната индивидуалност“. Нейното противопоставяне на телесното наказание на деца води до първия в света закон по въпроса през 1979 г., докато кампанията ѝ за хуманно отношение към животните води до нов закон, Лекс Линдгрен, навреме за нейния 80-ти рожден ден.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER