Най-богатият човек в света, Илон Мъск, отново е в центъра на бурята, но този път не заради нова ракета или технологичен пробив, а заради остра семейна драма.

Милиардерът обяви в социалната си мрежа X, че възнамерява да подаде иск за пълно попечителство над едногодишния си син Ромул, чиято майка е инфлуенсърка и писателка Ашли Сейнт Клеър.

Конфликтът пламва с наново на 12 януари 2026 г., след като 27-годишната Ашли публично се извини за свои минали изказвания, които бяха определени като „трансфобски“. Тя изрази съжаление, че думите й може да са причинили болка на транссексуалната общност и в частност на голямата дъщеря на Мъск – Вивиан Джена Уилсън, с която той е в дълготраен конфликт, съобщава People.

Страхът на Мъск от „пробудената идеология“

Снимка: Ройтерс

Илон Мъск, който е известен с острите си позиции срещу т.нар. „woke“ култура, реагира мигновено на промяната в мнението на Ашли. В отговор на потребител в X, той написа:

„Ще подам молба за пълно попечителство предвид нейните изявления, които намекват, че тя може да подложи на полова трансформация едногодишно момче“.

Макар Сейнт Клеър никога да не е заявявала подобни намерения за сина си, Мъск интерпретира нейното желание за „диалог и подкрепа към транс общността“ като пряка заплаха за бъдещето на детето им. Припомняме, че той многократно е обвинявал образователната система и „прогресивните идеи“ за загубата на връзката с дъщеря си Вивиан.

Дълга история на напрежение

Снимка: Ройтерс

Отношенията между двамата са обтегнати още от раждането на сина им. Ромул се роди в пълна тайна през септември 2024 г., а Ашли разкри кой е бащата едва в началото на 2025 г., твърдейки, че Мъск я е принуждавал да мълчи.

До момента Сейнт Клер водеше собствено дело за пълно попечителство над сина си в Ню Йорк, обвинявайки милиардера, че е виждал сина си едва три пъти и че е намалил издръжката на детето им с 60% като акт на „отмъщение“. От своя страна, Мъск твърди, че е осигурил на Ашли милиони долари подкрепа, но се съмнява в нейните мотиви.

Децата на Илон Мъск

Първата съпруга на Илон Мъск е Джъстин Уилсън. От нея той има:

Невада Александър Мъск (починал като бебе)

Близнаците Вивиан Джена Уилсън и Грифин Мъск

Тризнаците Кай Мъск, Саксон Мъск и Деймиън Мъск

От Клер Буше известна под псевдонима Граймс:

X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl („Y“)

Techno Mechanicus („Tau“)

От Шивон Зилис

Strider Sekhar Sirius

Azure Astra Alice

Arcadia

Seldon Lycurgus

От Ашли Сейнт Клеър

Romulus

