Ариана Гранде влезе в ролята на... „майка на кози“. Световноизвестната изпълнителка замени микрофона и нотите с грижа за животни във ферма.

30-годишната певица сподели изключително любопитни снимки в компанията не на любим, а на... кози. А те очевидно я обичат!

Гранде очевидно се наслаждава на необичайната компания.

Снимка: Instagram

Междувременно Ариана уреди и развода си с Далтън Гомес. Изпълнителката на Thank You, Next, която подписа предбрачен договор с Гомес, ще му плати 1 250 000 долара след развода, сочи People.

Според условията на споразумението, Гомес ще получи и половината от нетните приходи от продажбата на бившия им дом в Лос Анджелис.

В допълнение към това попзвездата ще покрие до 25 000 долара от разходите му за адвокат.

Не за кози, а за овце се грижеха във "Фермата". Дали беше лесно - вижте във видеото.