Джиджи Хадид отпразнува рождения ден на дъщеричката си Кай, която навърши пет години. Супермоделът отбеляза специалния повод със снимки и трогателни думи.

Хадид има едно дете – малката Кай, плод на връзката й с певеца Зейн Малик. Интересното е, че макар двамата да са разделени, те поддържат добри отношения и се грижат за дъщеря си заедно.

„Ти си наистина всичко. Толкова съм щастлива и горда, че съм твоя майка!!!!!!!“, пише развълнуваната майка в своя Instagram профил.

По повод рождени ден на Кай, Хадид организира парти. То изглежда наистина пищно и е в страхотни цветове – жълто, синьо, розово, червено и други ярки тонове. Тортата на малката принцеса е на два етажа. А украсата също е в пъстри тонове. На снимките на Хадид можем да видим розови палми и цветни картонени надписи.

Джиджи Хадид

Тя е супермодел с международна кариера, която започва още като дете.

Има една дъщеря на име Кай.

Част от известното модно семейство Хадид.

През годините Хадид е имала връзки с някои от най-обсъжданите имена в шоубизнеса, но именно отношенията й със Зейн Малик привлякоха най-голямо внимание. Двамата преживяха бурна любовна история, белязана от раздели и събирания, преди да се сдобият с дъщеря си през 2020 г.

Хадид остава фокусирана върху кариерата си и майчинството, като едновременно поддържа близки семейни връзки и балансира между светлината на прожекторите и личния си живот.

Джиджи Хадид и Брадли Купър

От есента на 2023 г. тя е във връзка с актьора Брадли Купър – един от най-големите холивудски чаровници. Двамата поддържат отношения, изпълнени с уважение и грижа. Според близки до звездите, тяхната връзка се развива естествено и без излишна показност, а най-голямото богатство, което споделят, е именно семейството. Брадли Купър има една дъщеря – Лея де Сийн Шейк Купър, която е родена през март 2017 г. от връзката му с модела Ирина Шейк.

