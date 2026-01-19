Синът на покойния Кристофър Рийв - Уил Рийв, се ожени: Ето коя е булката (СНИМКИ)

33-годишният кореспондент на ABC News - Уил Рийв, син на покойния актьор от „Супермен“ Кристофър Рийв и певицата Дейна Рийв, се ожени за Аманда Дубин в Маями.

Той предлага брак на своята дългогодишна приятелка Аманда в изключително романтична обстановка в Ню Йорк, съобщава People. Оказва се, че Уил добре е планирал всеки детайл от този специален момент и пада на коляно в галерия.

Сватба само два месеца след годежа

Снимка: Instagram

Много от последователите на двойката остават изненадани от бързината, с която двамата организират тържеството, но за Аманда това е лесна задача. Тя е професионален организатор на събития и работи заедно с майка си, Виктория Дубин, в семейната им агенция. Сватбата се състои в имението Vizcaya Museum and Gardens – едно от най-романтичните места в Маями.

Трогателен жест към баща му Кристофър Рийв

Въпреки че „Супермен“ и съпругата му Дана Рийв вече не са сред живите, присъствието им за Уил остава осезаемо. Той бива определен като пълно копие на баща си и дори избра специален начин да го почете на сватбения си ден. Той носи ръкавелите на баща си, за да го чувства близо до себе си пред олтара.

33-годишният журналист губи баща си, когато е едва на 12 години, а малко след това почива и майка му. Днес той продължава тяхното дело чрез фондацията „Кристофър и Дана Рийв“ и често споделя, че носи родителите си в сърцето си при всеки важен житейски етап.

Хронологията на една модерна приказка

Ноември 2025 г.: Уил предложи брак на Аманда в арт галерия в Ню Йорк, на фона на Емпайър Стейт Билдинг, под звуците на виолончело.

17 януари 2026 г.: Двойката си каза „ДА“ пред най-близките си приятели и колеги от ABC News в Маями.

Вижте още снимки на младоженците в галерията по-горе.

