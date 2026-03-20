Щастието - какво представлява онова страхотно емоционално състояние, което ни изпълва с радост, удовлетворение и блаженство? Потърсихме отговора от 50 известни български артисти - писатели, поети, музиканти, актьори, режисьори, фотографи… Ето какво научихме през годините за щастието лично от хората на изкуството в България - и го споделяме с вас на 20 март, обявен от ООН за Международен ден на щастието!

"Нищо не може да замени уникалното преживяване на света. Това не може да се случи на институционално равнище. Човек израства и открива света за себе си винаги сам. Всичко това навярно има нещо общо с концепцията за щастието, която култивираме в себе си или по-скоро обществото култивира в нас. За съжаление, в наши дни тя е почти изцяло консумативна. Ориентирана към потребяването на все повече и все по-нови стоки стоки и услуги, които си набавяме за сметка на природата и много често – на ближните си. В хода на този процес разрушаваме всичко, до което се докосваме. Докато онова, което получаваме все по-рядко ни носи онова специфично емоционално удовлетворение, което можем да наречем простичко радост. По-скоро напротив – нещата, които ни заливат, идват с евтиния дъх на серийното производство. Цялата работа е, че човек може да живее с един изгрев или един залив цял живот, докато прахосмукачка му се налага да купува на всеки две-три години. Мисля, че най-голямото предизвикателство, което ни очаква, е да се научим да сублимираме щастието от възобновяеми източници като думите, образите, звуците. Затова днес се нуждаем от целия инструментариум на сетивата си, включително от езика, като инструмент на мисълта." - предоставен откъс из есето "Духът на Гинсбърг се носи по Охридското езеро" от книгата "Спътник на радикалния мислител - 2"

- Алек Попов, писател

***

"Ако сутрин се събуждаш с усмивка, без дори да си задаваш въпроса "Защо?", това е 100% щастие."

- Александър Сано, актьор

***

"С една дума: обещание. Също и безвремие."

- Александър Шпатов, писател

***

"Щастието (освен композицията мир, здраве, любов, хармония) се състои в това да си успял да съхраниш същността си, когато вече може да изпълняваш мечтите си."

- Андрей Велков, писател

***

"Щастието е, когато се събудиш преди него и се мъчиш да го събудиш със смях, гъдел, щипане, акупунктура. Отказваш се и казваш: "Ще ти звънна, като стигна в Берковица и тогава ще те будя. Хубав ден!" В Берковица отиваш при едни деца, които на Коледа не са с родителите си (както и през останалото време на годината), играеш с тях цял ден и не ти се тръгва, защото виждаш, че и на тях хич не им се иска да си тръгваш. Обещавате си да отидеш пак. На връщане си минал през децата от дома в Мездра. Прибираш се изморен и се чудиш с кой акъл, след като вчера си качил връх Ботев, пил си вино, за да го отпразнуваш, а днес си обиколил половин северна България и пак се прибираш усмихнат. А вкъщи той вече се събудил и те чака на дивана. Щастието е усещането на краката ти, опънати до неговите на дивана в този момент."

- Благовеста Пугьова, писателка

***

"Със сигурност щастието не се крие в материалните неща. Щастието е да обичаш и да бъдеш обичан. Да си здрав и любимите ти хора също. Да имаш време за тях и те за теб. Да си близо до природата. Ежедневно да правиш това, което обичаш - а, ако можеш да го превърнеш и в своя професия, още по-добре. Щастието е крехко състояние на духа, за което трябва да полагаш усилия и да го пазиш - така, както трябва да пазиш и физическото си здраве. Това се постига, като гледаш на нещата от хубавата им страна. А когато си щастлив, това е лесно."

- Боби Косатката, музикант от "Der Hunds"

***

"Щастието е усмивка, прегръдка, целувка, докосване… Щастието е любов, нежност… Щастието е свобода! То е състояние на душата и расте там, където човек е в хармония със себе си и със света. Щастлив си, когато чуваш песента на сърцето си!"

- Боряна Баташова, актриса

***

"Щастието е времето да осмислиш всичко, което преживяваш."

- Боян С. Бенев, писател

***

"Щастие е, когато правиш (по-често) нещата, които обичаш. Щастие е, когато си с хората, които обичаш."

- Васо Гюров, музикант от "Ревю"

***

"Щастието е в простите неща. Да не си алчен за всичко на тоя свят. Да имаш здраве, семейство, което те обича, споделена любов. А, ако имаш време и пари, за да пътуваш, това вече сигурно е пълното щастие."

- Весела Бабинова, актриса

***

"Щастието е да правиш нещата с ентусиазъм, да се радваш на живота и на всичко, което ти предлага съдбата. И винаги да си благодарен."

- Весела Казакова, актриса и режисьор

***

"Щастието за мен е абсолютно рационална величина и представлява отрязък от време с дължина от няколко секунди до няколко дни. В моя живот съм преминавал през няколко такива отрязъка и съм благодарен за това. Надявам се да ми предстоят и още. А иначе, както майка ми казваще често: "Човек за мъка е роден".

- Веселин Еко Веселинов, музикант

***

"Щастието е... когато съм на сцената и виждам удоволствието на хората, че ни слушат. Щастието е... когато рано сутрин видя усмивката на дъщеря ми. Щастието е... когато съм на път с любимия и откривам нови места, които ме вълнуват и изненадват!"

- Виктория Терзийска, певица от "Мастило"

***

"Щастието е малко момиче, неподозиращо какво е да бъдеш жена."

- Войн де Войн, пърформънс артист

***

"Щастието е като хубава баклава. Винаги приветствано, непрекъснато сервиране на доброкачествен мазохизъм, подхранван от парадоксално фиксиране върху сладкото."

- Георги Линев, музикант от "Kan Wakan"

***

"За мен щастието е да намериш любовта във всичките и измерения. В семейството и в един единствен партньор, с който да се получи перфектният кръг от двама, където няма място за други хора. Щастие е да имаш умно и талантливо дете. Да имаш големи постижения с това, което ти е отредено да правиш. Щастие е красивият живот, на който умееш да се наслаждаваш. Щастие е да бъдеш щастлив във всяка една житейска ситуация, не само когато летиш, но и когато падаш. Щастие е са бъдеш благодарен и да вярваш в живота."

- Дарина Такова, оперна прима

***

"Не знам точно, просто живея."

- Димитър Кърнев, музикант от "D2"

***

"Да си здрав, да имаш споделена обич. Да даряваш щастие. Според мен, това е щастието."

- Димо Стоянов, музикант от "P.I.F."

***

"Щастлив е човек, когато е споделил нещата, които обича."

- Ерсин Мустафов, музикант от "Jeremy?"

***

"Щастието, според мен е, когато изобщо не се питаш "Какво е щастието?", а когато те попитат "Какво е щастието?" да се чудиш какво да отговориш."

- Ерол Ибрахимов, музикант от "Уикеда"

***

"Щастието е величината, с която измервам духовния си комфорт."

- Иван Шопов, музикант

***

"Щастието е индивидуалната човешка валута (измервателна система) за свобода!"

- Иво Аръков, актьор

***

Да се **** с Христос в мозъка на Буда.

- Иво Димчев, пърформънс артист и музикант

***

"За мен щастието е свобода! Свободата да изразявам, това което мисля. Свободата да живея, така както разбирам и искам. Не случайно съм избрала да бъда артист... Артистът е олицетворение на свободата!"

- Ирина Флорин, певица

***

"Щастието е да си в мир със себе си и хората около теб."

- Ирмена Чичикова, актриса

***

"Щастието е мигът след като си минал на косъм от смъртта и животът ти се струва прекрасен. И безкраен."

- Калин Терзийски, поет и писател

***

"Щастието е да си там, където искаш, да правиш каквото искаш и когато искаш. Точно като при мен."

- Калоян Илиев - Кокимото, художник

***

"Щастието е живеене в хармония с Бога и хората."

- Китодар Тодоров, актьор

***

"Щастието за мен е да: съм удовлетворена от делата си, да съм здрава аз и синът ми, да обичам и да бъда обичана, да се радвам на природата и да мога да пътувам, да дам нещо смислено и важно на света, да имам верни и скъпи приятели!"

- Людмила Филипова, писателка

***

"Все повече си мисля, че във време, в което има много потенциална енергия, но много малко кинетична, щастие е това човек да успее да реализира своя собствен потенциал. Независимо дали това е потенциал да обича, потенциал за изкуства или за някоя друга сфера. Щастие е реализирането на собствения свят, лишено от ефект и пиар."

- Крис Шарков, режисьор

***

"Знам за едно мимолетно, което е няколко мига илюзия, че всичко си е на мястото. Знам и за едно друго, дълголетно. То е знанието, че ти си на мястото си и можеш да дадеш всичко, което ти е дадено…"

- Марий Росен, режисьор и музикант

***

"Щастието е да имаш талант, да го откриеш, да го обичаш, да го цениш, да го подкрепяш, да го споделяш, да направиш другите щастливи чрез него... да бъдеш споделян, да бъдеш подкрепян, да бъдеш ценен, да бъдеш обичан, да бъдеш щастлив!"

- Мария Каракушева, пианистка

***

"Щастието е да си здрав, с акъла си, децата ти да са добре, а ако има и малко любов наоколо, това вече не е щастие, а рай."

- Милена Фучеджиева, писателка

***

"1. Щастливи сме, когато сме духовни и усещаме, че нямаме нужда от нищо допълнително. Всеки път, когато направим нещо безвъзмездно за някого, всеки път, когато преодолеем страха, всеки път, когато се почувстваме част от нещо по-голямо и значимо от нас самите.

2. Природата, музиката и децата са особено кратък път към щастието.

3. Мимолетното земно щастие е само отражение на истинската безгранична светлина."

- Мирослав Морски, музикант от "Джанго Зе"

***

"Щастието е в мигове… в малки, реални и сладки неща. Спохожда ни светкавично и също толкова бързо отлита. Любовта е щастие, във всичките й проявления. И когато щастието ме изпълва светлината е ярка, цветовете наоколо са като нарисувани от флорентински майстор, жаждата ми за живот се изостря, и от обикновен се превръщам в летящ човек! Щастието естетизира всичко наоколо и внезапно ме облагородява и ме изпълва с благодарност. Музика, хубава книга, разтърсващ филм, театър или картина, среща с възхитителен човек, добри думи и мисли, крехките и мъдри разсъждения на дъщеря ми, внезапната целувка от любимия мъж, безцелното шляене из паркове, улици, плажове, пристъпите да плувам сама в любимото Егейско море, разговорите, които ме променят, вечерното безцелно шофиране из града, обичта след добрите концерти, пътешествията, хубавата храна, която съм сготвила или са ми сготвили… всичко това!"

- Мирослава Кацарова, джаз певица

***

"Soulmates who are free

of what they try to be!"

- Насо Русков, музикант от "Babyface Clan" и "Les Animaux Sauvages"

***

"Щастието е любов и усмивки."

- Ники Станоев, актьор

***

"Срещнах го в хубав цитат от Мороа: "Човек търси най-често щастието така, както си търси очилата... когато те са на носа му".

- Никола Тороманов, сценограф

***

"Щастието е, когато не си сам."

- Ованес Торосян, актьор

***

"Щастието е естествено движение в желана посока."

- Петър Чухов, поет и писател

***

"Щастието е джинджипляк. Какво означа джинджипляк? Не знам! Никой не знае и не го е виждал, нито подушвал. Затова щастието не ме привлича като понятие, не го разбирам, твърде абстрактно ми идва. Предпочитам да боравя в мислите си с по-конкретни и осезаеми думи. Например много обичам спокойствието, съзерцанието, уединението. Също така ми е любимо да се удивлявам - да открия нещо непознато и да се изумя, да го мисля после с дни и седмици. И смехът, разбира се. Това са моите щастия: смях, спокойствие, удивление…"

- Петя Кокудева, писателка

***

"Вярата в Бог."

- Радослав Парушев, писател

***

"Всеки човек знае кога е щастлив и кога не, но никой - поне според мен - не може да даде определение за щастието. Най-често срещаните отговори са "щастие е да имаш", "щастие е да си здрав" и подобни. Много дълго време бях мрънкащ човек - все си мислех, че нищо хубаво не ми се случва. Не беше вярно, разбира се, и ако не съм бил щастлив, то е било, защото съм си мислел, че не съм. Всъщност, аз съм късметлия в живота (още една нелоша формулировка на щастието). Познавах правилните хора в правилното време. Те ме оформиха като човек повече, отколкото родителите ми. И те, и родителите ми винаги са ми помагали и са ме подкрепяли. Имам две прекрасни пораснали деца. Имам три книги, десетина научни публикации и музикален албум. През по-голямата част от живота си взимах. Сега, доколкото е по силите ми, връщам. И именно сега, когато връщам, когато аз помагам на други, а не други на мен, съм най-щастлив. И да - няма по-голямо щастие от това да си свободен."

- Роберт Леви, поет

***

"Разпознавам местата по света чрез лицата на хората. Когато отида на ново място се вглеждам в очите на хората, на местните. По този начин запечатвам впечатленията си. Чувствам се щастлив, когато хората около мен са щастливи. Те ме връщат към желанието за живот. Тогава ставам щастлив и зареден, ставам плодотворен и добродетелен. Това е моето Щастие. Не съм от тия дето обичат да плюят България, но тук виждам все повече тъжни и изплашени лица. Сякаш киселата усмивка, която ни спускат от горе заразява всички. Спомням си едно кафене в Перуджа. Цветно наконтен, местен мъж на около 40. Пие си капучиното усмихнат и шумно поздравява всички. които минават от там. Те също толкова шумно и възторжено отговарят. Стори ми се, че аз съм на киселия гъзар на това място. Място където, "dolce far niente" е издигнато в култ. Кръстосах крака и се поотпуснах на стола. Почувствах се щастлив, даже леко се поусмихнах."

- Росен Марковски, художник

***

"Щастието е да се противопоставиш на света. Да го направиш свой. Да не се предадеш."

- Росен Карамфилов, поет и писател

***

"Не мисля, че щастието е продукт или стока. Не мисля, че трябва да се разбира като самоцел, покупки, черни петъци или кариера на всяка цена, която включва компромиси със съвест и здраве или различни форми на агресия към близки, познати и семейство. Щастието може да е разговор, грижа за някой друг, тишина, разходка, бавно припомняне на миналото или просто липса на бързане."

- Стефан Иванов, поет

***

"Щастието е илюзия, която се храни със свобода."

- Стефан Икога, поет

***

"Щастието е съвкупност от кратки моменти, които носят усещане за щастие. Щастието не съществува само по себе си. Затова е вечен стремеж. Вечно преследван с шоколад, покупки, секс, поезия… Щастието е познаваемо в най-дребни детайли. А за мен то е най-ясно изразено в едно хайку:

Едно ДА

Едно Не

Линия на хоризонта, една ябълка

Ако мислиш цяла седмица за петък, цяла година за лятото и цял живот чакаш щастието, на епитафът ти ще пише: Тук почива този, който чакаше и не живя."

- Стефан Щерев, актьор

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER