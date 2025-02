Американската певица и пианистка Роберта Флак, носителка на награда „Грами“, чийто музикален стил я превърна в един от най-добрите изпълнители на 70-те години на миналия век, почина на 88 години, предадоха световните осведомителни агенции.

Тя е починала в дома си, заобиколена от семейството си, съобщи в изявление публицистката Илейн Шок. През 2022 г. Флак обяви, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна като болестта на Лу Гериг, и поради това е неспособна да пее.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Снимка: Getty Images

Флак се превръща в звезда за една нощ, след като Клинт Истууд използва песента ѝ The First Time I Ever Saw Your Face като саундтрак във филма Play Misty for Me от 1971 г. Приглушената, подобна на химн балада с изящния сопран на Флак, оглавява поп класацията на „Билборд“ през 1972 г. и получава „Грами“ за запис на годината.

А през 1973 г. тя става първият изпълнител, спечелил последователно награда „Грами“ за най-добър запис с песента Killing Me Softly With His Song.

Джаз-музикантът Лес Маккан открива бъдещата звезда в края на 60-те години на миналия век. По-късно той пише, че „гласът ѝ докосва, улавя и изтласква всяка емоция, която някога съм познавал“.

Роберта Клеопатра Флак, дъщеря на музиканти, е родена в Северна Каролина, и израства във Вирджиния. Като дете е почитателка на госпъл музиката и е талантлива пианистка. На 15-годишна възраст получава пълна стипендия за университета „Хауърд“.

В средата на 90-те години Флак записва кавър към песента Killing Me Softly заедно с триото „Фюджийс“ (Fugees). Продукцията печели „Грами“, която Флак изпълнява на сцената с хип-хоп групата.

Флак печели пет награди „Грами“, като три от тях са за Killing Me Softly. Номинирана е още осем пъти, а през 2020 г. получава „Грами“ за цялостно творчество.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK