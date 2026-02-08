Драматичният игрален филм на bTV Studios „Без крила“, превърнал се в едно от най-гледаните български заглавия на голям екран през 2024 г., ще направи телевизионната си премиера в ефира на bTV.

В неделя, 8 февруари, от 20:00 ч. зрителите ще могат да проследят историята по действителен случай на параолимпийски световен шампион на дълъг скок, който превръща физическото си ограничение в неизчерпаем източник на мотивация и вдъхновение.

Именно по този повод Ники Илиев застава пред камерите на bTV – за да разкаже повече за вдъхновението и историята.

„Видях Михаил Христов за първи път в залата, тренирахме заедно. И постепенно започнах да го разпитвам – за инцидента и за всичко, което е преживял. Покрай това се замислих за значението на фразата, която всеки понякога си казва: „Така е трябвало да стане“ и как да използваме нещо негативно като мотивация.“

Снимка: bTV

Филмът е нагледен пример как човек трябва да се научи са приема самия себе си, с всичките си недостатъци. „Самият Мишо ми сподели, че в началото е носел винаги и протезите и за двете си ръце. Но го е правил заради хората, за да скрие проблема си от тях. В последствие е разбрал, че в това няма смисъл – и че хората имат достатъчно свои проблеми, за да мислят за другите. И затова той започва да носи само едната протеза, тъй като така се чувства по-удобно.“

Снимка: bTV

Ники Илиев дори дава сам себе си за пример – актьорът страда от години от витилиго, хронично кожно заболяване, изразяващо се в появата на светли петна по кожата. „Аз приех това – макар че моят проблем е нищожен в сравнение с това, през което е преминал Мишо“, заявява режисьорът. „Но е факт е, че работата ми по филма много ме промени, промени и начина ми, по който гледам на хората в неравностойно положение. Просто разбрах, че те са същите като нас!“

Идеята на филма, според Ники, е много по-дълбока – от просто разказване на една тежка историята. Акцентът тук е за това как човек може да „пребори“ себе си.

Ники Илиев споделя още куп неща – как и къде е протекъл снимачният процес на „Без крила“, как актьорът Наум Шопов, който влиза в образа на Мишо, успява да се научи да бяга без да мести ръцете си, както и за важността на спорта, който „най-добре лекува депресия“. Какво точно каза, гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER