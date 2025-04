Макар да изглежда, че световноизвестните актьори имат идеална кариера, много от тях се сблъскват с неприятни обстоятелства. Поддържането на безопасност по време на снимачния процес е приоритет, но се допускат и грешки.

Ето част от звездите, които бяха на косъм от смъртта

Арън Пол

Докато участва в заснемането на първи сезон на Breaking Bad през 2008 година, с актьора се случва нещо опасно. Арън Пол пожелава да смени позицията си в момент, когато камък пада от покрива на каравана и се приземява в близост до него. За щастие звездата има късмет и оцелява.

Гунар Хансен

Той става известен с участието си в популярния филм на ужасите "Тексаското клане с верижен трион". Заради ролята си Гунар трябва да използва емблематична маска, която ограничава периферното му зрение. В резултат на това актьорът преживява нещо страшно - без да иска хвърля резачка във въздуха, след което се подхлъзва върху кал. Резачката за малко не пада върху него.

Джеки Чан

Като изключително талантлив майстор на бойни изкуства, Джеки Чан претърпява доста контузии по време на филмовата си кариера. През 1986 година обаче преживява по-сериозен инцидент. По време на участието си в комедийния филм Armor of God, Чан трябва да скочи от скала върху дърво. Когато актьорът завършва първия си дубъл, пожелал да изпълни каскадата за втори път. Приземява се по гръб и разбива главата си в камък.

Кейт Уинслет

Тя споделя за преживяването си на снимачната площадка на "Титаник" през 1997 година. По време на създаването на филма, Уинслет почти се удавя, претърпява екстремен студ и се заразява с грип.

Айла Фишър

Докато снима каскада за "Now You See Me", Фишър е в ролята на героиня, която се освобождава от окови, докато е потопена в резервоар с вода. Когато участва в подводната сцена, оковите се заплитат и тя не успява да алармира на екипа за случващото се. За щастие актрисата се освобождава преди да се задуши.

Орландо Блум

През 1998 година актьорът преживява падане, което води до сериозни наранявания на гърба му. Блум признава, че бил на косъм от парализа и дори от смъртта. Актьорът разказва, че това събитие го кара да се замисли сериозно върху живота. За пръв път се сблъсква с реалната мисъл да живее в инвалидна количка до края на дните си.

Шарън Стоун

Шарън Стоун преживява няколко събития, в които едва не загубва живота си. Първата подобна е, когато е само на 14 и наранява врата си на въже за пране. След случката, мълния удря Стоун докато е вкъщи, но лекарите я спасяват. През 2001 година, американската актриса получава масивен инсулт, от който се възстановява години наред.

Кортни Кокс

Актрисата и нейната приятелка Дженифър Анистън пътуват за Мексико, за да отпразнуват 50-ия рожден ден на Рейчъл от "Приятели". Тогава самолетът каца аварийно. Кокс споделя, че няма страх от летене, но тази ситуация паникьосва дори нея.

Пост Малоун

През 2018 година частният самолет на рапъра каца аварийно. Той пътува от Ню Джърси до Лондон, но се налага Малоун да прекарва часове в обикаляне на летищата. Рапърът споделя пред People.com, че когато научава за повредата, толкова се стряска, че изпраща съобщение за раздяла до близките си: "Обичам ви."

