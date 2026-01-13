Актьорът Георги Калоянчев е един от онези големи мъже, които остават завинаги в сърцата на българите – с таланта си, с неподражаемото си чувство за хумор и с безкомпромисната си отдаденост на сцената. Роден на 13 януари 1925 година, днес той щеше да навърши 101 години. Калоянчев напуска този свят през 2012 г. на 87-годишна възраст след битка с рак на дебелото черво, но духът му остава жив – в репликите, в ролите и в паметта на публиката.

Синът му - Ивайло Калоянчев, споделя, че в очите на баща си винаги е виждал любов, доброта и подкрепа. След като болестта влошава състоянието на големия български актьор и го прави трудноподвижен, той никога не пожелава да отиде отново до театъра. Иска колегите му да го помнят жизнен и активен. Да си го припомним и ние.

Най-силните му реплики от представления, речи и интервюта

"Кога мравката срещне мравка, тя я докосне с краченце, за да й каже къде има зрънце, тревичка или сладко коренче. Кога се срещнат две пчели, те танцуват разни танцове, за да си съобщят, къде има повече цвете и прашец. А ние, людете, твари уж умни и разумни, все тичаме нанякъде, все не ни остава време за человешка приказка, за крехката радост от окуражителния поглед, за един единствен лъч на взаимно разбирание и топлинка."

"В тялото на всеки един от нас има толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрит. Представяте ли си, какъв огън ще бъде това! А ние какво? Тук драснем клечка, там драснем клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в премръзналите ръце на стария човек."

"Когато няма сол, има сълзи и от тях ще добием, но когато няма вяра, тогава е страшно. И когато нямате хляб, аз ще ви обичам, и когато нямате работа, аз ще ви обичам, и когато се чудите, как да свържете двата края, аз ще ви обичам. Спомнете си, че някой някъде ви обича, че тази страна ви обича – слънцето, небето, цветята, горите, полята, морето."

"Сърцето иска едно, а главата..."

"Най-добрият плод за мене тия години, на стари години, е моята жена. Тя от време на време ми се кара, но аз без нея не мога, и тя без мене не може. И се търпим. Е, караме се, но бързо минава!"

Синът на актьора разказва, че майка му и досега си говори с баща му - "Казва му "Лека нощ, Каленко", "Добро утро, Каленко". Разказва му как е минал денят й."

"Лъжовен е тоя свят, лъжовни са хората, но най-лъжовно е времето."

"Трябва вече да тръгвам нагоре, но не ми се ще."



"Какво е смъртта - край на всички сметки."

Снимка: БГНЕС

Георги Калоянчев остава гласът на съвестта, на смеха през сълзи, на човешката топлина. Той беше от онези актьори, които не просто се гледат – те се помнят. И днес, повече от век след рождението му, думите му звучат като тих, но настойчив глас: "Спрете за миг, погледнете човека до себе си и си спомнете какво означава да бъдеш човек".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER