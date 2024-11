Певицата Виктория Георгиева сподели своя чаровна детска снимка, на която виждаме и майка й.

„Ако трябва да съм честна, майка ми е може би най-лудият, най-невероятният човек в живота ми. Тя е най-добрият ми приятел и най-големият ми фен. Тя е тази, която ме кара да се смея, дори когато животът стане тежък. Не мога да преброя случаите, в които съм си мислила „нямам представа как го прави“, защото, каквото и да става, тя никога не оставя тази усмивка да избледнее!“ – признава родената във Варна Виктория, която достигна до финала на Евровизия през май 2021 г.

Тогава тя представи България с песента си „Growing Up is Getting Old“.