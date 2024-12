Ако видите тенис топка в задния двор на съседа или в близост до водоем, това не е случайност. Не само, защото някои проучвания сочат, че случайности няма, а защото тенис топката е поставена там с причина. Но каква е тя?

Всеки, който постави топка в най-близкия водоем през студения сезон, може буквално да се окаже спасител на животи, обясняват от изданието MyHOMEBOOK. Тенис топката идва на помощ, когато навън стане истински студено и мразовито.

Много от коритата на водоемите замръзват през студените месеци на годината. Зимата може да бъде критичен сезон и за дивите животни и птици. Затова организацията за защита на животните Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) от Великобритания препоръчва да поставите топка за тенис във открития водоем, който се намира непосредствено до дома ви.

Топката за тенис в езерото или поилката за животни предотвратява замръзването на водата на това място. Следователно животните ще имат достъп до вода и така няма да загинат.

Важно е водоемът да не замръзва, не само за животните, които пият от конкретното място, а и за воните обитатели. Рибите, които живеят в езерото също ще намерят спасение с тенис топката. Ако животът във водата продължава да съществува, то водораслите също ще продължат да се размножават и така във водата ще има достатъчно кислород за рибите. Не е нужно да се притеснявате, че водните обитатели ще загинат заради замръзване. Топка за тенис може да предотврати замръзването на вода в определени ситуации, като се използва по следните начини:

Снимка: iStock

Когато топка за тенис се постави в съд с вода, вятърът или други вибрации, помагат на топката да се движи по повърхността. Това движение нарушава образуването на лед, защото предотвратява статичното състояние, което е необходимо за замръзването. От друга страна топката намалява зоната на неподвижната водна повърхност и така водата може да трепти с определена честота, което затруднява равномерното охлаждане и образуването на лед.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK