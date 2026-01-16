Испанският певец Хулио Иглесиас отхвърли в публикация, разпространена на 15 януари, „абсолютно неверните обвинения“ във връзка с жалбите на две негови бивши служителки, които го обвиняват в сексуални престъпления и трафик на хора.

„Отричам да съм злоупотребявал, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са абсолютно неверни и дълбоко ме натъжават. С дълбока тъга отговарям на обвиненията, отправени от две лица, които преди това са работили при мен. Никога не съм усещал такава злонамереност, но все още имам силата да разкрия цялата истина и да защитя достойнството си срещу толкова тежко обвинение. Не мога да забравя множеството скъпи за мен хора, които ми изпратиха послания на обич и лоялност; в тях намерих голяма утеха“, написа изпълнителят в Instagram.

Това е първата му реакция след избухването на случая на 13 януари. Посланието завършва с възпроизведен подпис на певеца, предаде АФП.

Между януари и октомври 2021 г. Хулио Иглесиас е обвинен, че е „извършвал сексуални посегателства и сексуален тормоз“ срещу Лаура и Ребека (псевдоними), които по това време са били на 22 и 28 години, както и че им е налагал злоупотребяващи условия на труд в резиденциите си в Доминиканската република и на Бахамите. Това съобщиха организациите „Women's Link Worldwide“ и „Amnesty International“, които оказват подкрепа на двете бивши служителки.

Снимка: Getty Images

Жалбата, подадена на 5 януари до испанската съдебна система, се отнася до „факти, които могат да съставляват престъплениеq трафик на хора с цел налагане на принудителен труд и подчинение“, „посегателства срещу сексуалната свобода и неприкосновеност, като сексуален тормоз“, както и до „престъпление телесна повреда и нарушения на трудовите права“, уточниха двете организации.

По време на съвместна пресконференция „Women's Link Worldwide“ и „Amnesty International“ допълниха, че двете жалбоподателки предстои да бъдат разпитани от испанското правосъдие, което им е предоставило „статут на защитени свидетели“.

Американски и испански медии публикуваха мащабно разследване, основано на свидетелствата на Ребека и Лаура, които по време на описваните събития са работили като домашна помощница и кинезитерапевт на певеца.

Двете жени заявиха, че са станали жертви на сексуални посегателства и сексуален тормоз от страна на изпълнителя, като едната от тях описва и действия, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилване.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER