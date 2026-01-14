Светът на шоубизнеса е разтърсен от неочаквани и тежки разкрития около една от най-големите живи легенди на испанската музика – Хулио Иглесиас. 82-годишният певец, известен със своите романтични балади и имидж на непоправим джентълмен, е обект на официално разследване от испанската прокуратура след обвинения в сексуално насилие и трафик на хора.

Домът на Хулио Иглесиас

Снимка: Getty Images

Обвиненията идват от две бивши служителки – домашна помощница и физиотерапевт, които са работили в именията на Иглесиас в Доминиканската република и Бахамите през 2021 г. Жените, идентифицирани с псевдонимите Ребека и Лаура, описват атмосфера на „постоянен контрол, унижение и нормализиране на злоупотребите“, съобщава The Guardian.

Ребека разказва пред медиите за системни посегателства, твърдейки, че певецът я е принуждавал към сексуални действия без нейно съгласие, често в присъствието на неин пряк началник.

„Чувствах се като предмет, като робиня“, споделя тя, наричайки имението му в Пунта Кана „малката къща на ужасите“.

Разкрития след тригодишно разследване

Снимка: Getty Images

Хулио Иглесиас и актрисата Хедър Томас

Случаят излиза на бял свят след мащабно разследване на испанския сайт elDiario.es и мрежата Univision Noticias. Те са събрали свидетелства от общо 15 бивши служители, които описват токсична работна среда и странни методи на подбор. Според разказите им, кандидатките за работа е трябвало да изпращат снимки в цял ръст, а при пристигането си са били подлагани на неуместни лични въпроси от страна на певеца.

Какво казват представителите на Хулио Иглесиас?

Снимка: Getty Images

Докато представители на Иглесиас все още не са излезли с официална позиция, случаят вече предизвика вълна от коментари в Испания. Министърът на равенството Ана Редондо заяви, че макар да уважава презумпцията за невинност, свидетелствата на жените са „смразяващи“ и показват, че дори големите творци могат да имат своята „тъмна страна“.

Разследването продължава, а документите по делото включват снимки, записи на разговори и медицински доклади, които според прокуратурата подкрепят последователните версии на двете жени. Предстои да разберем как тези разкрития ще повлияят на наследството на една от най-продаваните латино звезди в историята.

Среща на bTV със сина на Хулио - Енрике Иглесиас в България вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER