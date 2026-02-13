Дзами – един от най-запомнящите се и атрактивни участници в риалити предаването „Островът на 100-те гривни“ по bTV, стартира нова инициатива, с която да даде пример на хиляди други хора. Инициативата се казва "Аз за теб. Ние за тях“, а първото предизвикателство, което Дзами и още десетки доброволци с сиспоставили, е да изчистят столичния бул. „Симеоновско шосе“, като по този начин покажат, че за да подобрим живота в столицата просто понякога сами трябва да вземем нещата в наши ръце.

Дзами шокира всички с благородния си жест, като сложи своите гривни на ръката на Бистра, за да я спаси. Така той си тръгна от „Островът на 100-те гривни“. Но играта му ще се помни дълго време от всички фенове на риалитито. Той бе един от най-комплексните играчи – добър в игрите, стратег с визия и с добри социални умения.

„Усетих колко е хубаво да помогна и се наситих на самата игра. Бях готов да се прибера и да премисля всичко, което научих там“ - сподели тогава пред Ladyzone.bg Дамян, както е истинското му име.

Сега обаче Дзами има нова благотворителна инициатива – но нека научим повече от самия него:

„Искам да ви поканя тази събота от 10 ч. на „Симеоновско шосе“ 104 в София. Поели сме една нова инициатива, която е от млади работещи хора, които искат бъдеще в България за други млади работещи хора. Искаме да започнем да прави нещата от нас за нас. Инициативата се казва "Аз за теб. Ние за тях“, казва Дзами във Фейсбук профила си.

„Това, което ще правим в събота, е следното нещо – бул. „Симеоновско шосе“ е един от най-натоварените в цяла София. Каня всеки, който иска да даде пример на детето си – елате с децата си, елате с роднините си, елате за 2-3 часа. Събрали сме се 15-20 души, поканил съм телевизии, които да го отразят. Това, което ще правим, е следното – тази кал, която се вижда по тротоарите на „Симеоновско шосе“ ще се опитаме заедно с пример за всички други да заснемем как я чистим“, допълва той.

„Искаме да изчистим този булевард, по който всекидневно ние ходим и дишаме тази прах. Само така ще знаем какво искаме да се случва занапред в нашето общество. Затова каня всеки, който в събота има възможност – нека малките деца да видят какво правим, защото малките се учат от пример, не от слух. Елате да изчистим първия ни булевард от инициативата с една голяма надежда – много други млади хора да искат да направят същото нещо“, казва още Дзами.

„Само така ние ще се обединим и ще знаем за какво да мрънкаме занапред. Ако изчистим булеварда и видим колко е хубаво, ще знаем какво искаме да се случва. Очаквам ви с метла, лопата и една-две рокли чували за боклук. Благодаря ви!“, призовава той.

