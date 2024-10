Доналд Тръмп е имал репутацията на човек, който се сближава с известни манекенки в началото на 90-те години на миналия век. Нова книга разкрива тези и още пиперливи подробности за президента на САЩ в периода 2017-2021 г. , когато все още е бил просто бизнесмен.



През 1993 г., като нюйоркски предприемач, Тръмп е попитан от големия бранд за бельо Victoria’s Secret дали могат да организират фотосесия в кънтри клуба му в Палм Бийч, Мар-а-Лаго. Но тази молба е била придружена от условие - Тръмп не е имал право да присъства на бляскавата фотосесия.





Разкритията са направени в книгата на модните журналистки Лоран Шърман и Шанта Фернандес „Selling Sexy: Victoria’s Secret and the Unraveling of an American Icon“, която разказва как марката се превръща от малък бутик в световен феномен в модата за бельо, както и защо е един от най-влиятелните, но и противоречиви брандове.



В книгата се цитира холандският топ модел и актриса Фредерик ван дер Вал, която познавала Тръмп и искала да позира полугола в неговия кънтри клуб във Флорида.

Снимка: Getty Images





„Тогава казах: „Единственото условие е да подпишеш договор, че няма да дойдеш да гледаш снимките“, спомня си Ван дер Вал.



Известната красавица е заснета във входа на Мар-а-Лаго по време на еднодневната фотосесия 'без Тръмп да се задържа наоколо', се казва в книгата.