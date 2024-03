„Обичам, че тя се грижи за мен през повечето време - и знаете ли, създадохме този живот с четири невероятни деца, които са най-важното нещо в живота ни. Затова избрах Виктория - заради начина, по който се справя със семейството“, казва още футболистът.

Снимка: Getty Images

Дейвид Бекъм подчертава неразделната роля на съпругата в тяхното семейство.

"Харесвам силни жени и ми харесва, че тя работи упорито. Харесва ми, че тя е страхотна майка", признава той.

Самият футболисте разкривал в миналото, че за пръв път се е впечатлил от Виктория, докато гледал клипа "Say You'll Be There" на „Спайс гърлс“ и уверено е заявил на съквартирантата си: „Ще се оженя за тази с късата черна рокля“.