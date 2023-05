Еликсирът на вечната младост, тайната на дълголетието и крепкото здраве са едни от темите, вълнуващи човечеството от хилядолетия. И докато броят на столетниците нараства значително през последните десетилетия, това не означава и по-добър и здрав живот – напротив, качеството на живот с напредването на възрастта се влошава рязко.

Могат ли обаче постиженията на науката да спрат стрелките на часовника и да „замразят“ процесите на стареене и дори да ги излекуват?

Снимка: Ciela

В приносното издание „Без възраст“ изтъкнатият биолог и физик д-р Андрю Стийл обобщава с неустоимо чувство за хумор всички най-нови открития в медицината и биологията, свързани с темата, и посочва конкретни експериментални терапии, които ще доведат до коренни промени в разбиранията ни за остаряването и навярно ще предизвикат революция в начина на живот на бъдещите общества.

Снимка: Ciela

Младият учен ще представи изданието в рамките на Софийски фестивал на науката, където на 13 май от 14:30 до 15:30 ч. в Зала 42 на Тех Парк-София ще разкаже малко по-подробно за книгата и ще повдигне завесата над смайващата наука биогерентология.

Съвременното виждане е, че стареенето не е единичен процес, а съвкупност от биологични промени, които правят старите организми различни от младите. А идеите за третиране на процесите на стареене вече не са аб­страктни теории – дори в момента те се тестват в лаборатории и бол­ници по целия свят.

Базирайки се на редица проучвания, собствения си опит и множество източници специалистът прави оптимистична прогноза ще доживеят ли съвременните хора до революционните години, в които факторът стареене ще бъде елиминиран напълно. Той проследява неговата история, различните аспекти на този процес, как се заражда биогерентологията, какви са последните изследвания в областта и на какъв етап е медицината от постигането на мечтата си – да създаде методи, които да идентифицират основните причини за дисфункциите, свързани с напредването на възрастта, и да „излекуват“ стареенето.

На достъпен език Стийл обяснява кои са най-точните биомаркери, с които може да бъде проследено стареенето, кои са предизвикателствата пред клиничните проучвания. Не спестява и полезни съвети как да увеличим максимално личните си шансове за забавяне на стареенето и какво трябва да направят обществата и правителствата, за да се случи биомедицинската революция възможно най-скоро.

С много чувство за хумор, огромно количество любопитна и полезна информация, както и немалко вълнуващи и куриозни истории, „Без възраст“ кани човечеството на предизвикателно приключение към по-дълъг, по-пълноценен и по-щастлив живот.

Снимка: Ciela

Д-р Андрю Стийл е специалист по изчислителна биология. Той е научен сътрудник в института „Франсис Крик“ в Лондон, който използва компютри, за да декодира човешката ДНК и да разгадае тайните, скрити в някои от най-големите бази данни на съвременната биология. Има и докторска степен по физика от Оксфордския университет, където използва ускорители на части­ци, за да вникне в принципите на магнетизма и свръхпроводимост­та. Преходът от физика към биология настъпва, когато осъзнава, че стареенето е основна причина за човешкото страдание, и решава да стори нещо по въпроса. Има публикации и участия в Guardian, Sky News, The One Show, Impossible Engineering и Through the Wormhole на Discovery, както и Inside Science и Newshour на BBC Radio 4.

Следва откъс от книгата.